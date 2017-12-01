Раду подтвердила, что елку в Кишинев еще не привезли

И.о. мэра молдавской столицы Силвия Раду подтвердила, что ель, которую установят на центральной площади, не доставили в ожидаемый ранее срок

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Ель, которую установят на площади Великого национального собрания, должны доставить в Кишинев к вечеру пятницы.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Скоро Новый Год: стали известны цены на елки

Об этом сообщила исполняющая обязанности генерального примара молдавской столицы Силвия Раду.

Новогоднюю елку везут из украинского Ивано-Франковска.

Рождественское дерево, которое выбрали к зимним праздникам, станет самым высоким, которое когда-либо украшало главную площадь страны. Ель высотой 30 метров окажется на 10 метров выше своих предшественниц.

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Предполагалось, что она должна была прибыть в Кишинев в ночь на пятницу, а 1 декабря вечером планировалось провести торжественную церемонию зажжения на ней праздничных огней.

"Даже если она прибудет чуть позже, чем планировалось, елку все равно установят на радость кишиневцам. К вечеру, думаю, что она прибудет и будет установлена, пусть и чуть позже, чем мы обещали", — сказала Раду перед началом заседания муниципального совета Кишинева.

Рождественская елка, которая простояла на зимние праздники в Кишиневе с 2016-ого на 2017 год, обошлась столичному бюджету в 15 тысяч леев. Ее высота составила 17 метров, а возраст дерева достигал 37 лет.

В этом году на рождественскую ель потратят тоже 15 тысяч леев. Кроме того примэрия оплатит стоимость ее транспортировки, которую осуществляет ГП "Железная дорога Молдовы".