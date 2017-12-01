Раду подтвердила, что елку в Кишинев еще не привезли

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Ель, которую установят на площади Великого национального собрания, должны доставить в Кишинев к вечеру пятницы.
Об этом сообщила исполняющая обязанности генерального примара молдавской столицы Силвия Раду.
Новогоднюю елку везут из украинского Ивано-Франковска.
Рождественское дерево, которое выбрали к зимним праздникам, станет самым высоким, которое когда-либо украшало главную площадь страны. Ель высотой 30 метров окажется на 10 метров выше своих предшественниц.
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Предполагалось, что она должна была прибыть в Кишинев в ночь на пятницу, а 1 декабря вечером планировалось провести торжественную церемонию зажжения на ней праздничных огней.
"Даже если она прибудет чуть позже, чем планировалось, елку все равно установят на радость кишиневцам. К вечеру, думаю, что она прибудет и будет установлена, пусть и чуть позже, чем мы обещали", — сказала Раду перед началом заседания муниципального совета Кишинева.
Рождественская елка, которая простояла на зимние праздники в Кишиневе с 2016-ого на 2017 год, обошлась столичному бюджету в 15 тысяч леев. Ее высота составила 17 метров, а возраст дерева достигал 37 лет.
В этом году на рождественскую ель потратят тоже 15 тысяч леев. Кроме того примэрия оплатит стоимость ее транспортировки, которую осуществляет ГП "Железная дорога Молдовы".