Прогноз погоды: на Молдову обрушится ливень и мокрый снег

Молдавские метеорологи предупредили о том, что в субботу в республике выпадут обильные осадки

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метоопасности в связи с сильными осадками.

Предупреждение будет действовать в субботу, 2 декабря, с полуночи до 18.00.

"Второго декабря ожидаются сильные осадки — преимущественно в виде дождя. Их объем достигнет 15-35 литров на квадратный метр. Местами в северной части республики выпадут осадки в виде мокрого снега", — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Риски и рекомендации

Синоптики предупреждают, что большое количество осадков может привести к затоплению хозяйств, расположенных в низинах, а также нанести ущерб домам, построенным на склонах. На отдельных участках небольших рек и водотоков возможен подъем уровня воды с выходом ее на пойму. Сильные дожди могут привести к блокированию канализационных сетей, к эрозии почвы, к потере контроля за направлением движения транспортного средства.

В связи с этим рекомендуется очистить стоки, избегать перемещения по легко затопляемым зонам. Водителям следует адаптировать скорость автомобиля к условиям дороги.