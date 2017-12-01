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Неужели снега не будет: когда Молдову заметет

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Бесснежный декабрь: когда в Молдову придет настоящая зима и долго ли продлиться затянувшаяся осенняя погода

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Несмотря на то, что наступила календарная зима, осень не хочет покидать Молдову. Первые дни зимы в республике выдались совсем дождливыми и без морозов, только лишь в некоторых районах страны ожидаются небольшие осадки в виде снега.

В субботу, 2 декабря, в Молдове ожидаются сильные дожди, а на севере республики еще и со снегом. В центральных районах страны температурный максимум достигнет +3..+6 градусов по Цельсию. На севере республики ожидается +2..+5, а на юге воздух прогреется до +4..+7. На следующий день по всей стране ожидаются слабые дожди, а на севере со снегом. Температурный режим не изменится.

Прогноз погоды в Молдове
© Photo: Госгидрометеорологическая служба Молдовы
Прогноз погоды в Молдове

С понедельника немного похолодает. Средний температурный максимум по стране составит уже +1..+4. Слабые осадки прогнозируются только в северных регионах страны. Такая погода сохранится вплоть до среды, а в четверг, 7 декабря, средняя температура воздуха по стране дойдет до отметки в +3..+6.

Нумеролог Михай Воропкиевич, основываясь на книге, написанной в 1359 году "Громовник из старейшин", в которой содержатся предсказания вплоть до 2058 года, прогнозирует морозную зиму с сильными метелями, которые продлятся до конца марта.Нумеролог утверждает, что декабрь начнется с мороза, а между 6 и 8 по всей стране выпадет снег.

Рождество по новому стилю, 25 декабря, будет морозным, в новогоднюю ночь потеплеет, а 7 января, на Рождество по старому стилю, вновь придут морозы.

Воропкиевич утверждает, что зима продлится долго, снегопады будут и в течение первого весеннего месяца, погода начнет улучшаться лишь после 21 марта.

Ранее о "капризах" зимнего периода рассказала исполнительный директор Национальной администрации метеорологии соседней страны Флоринела Джорджинеску. И она предупредила, что грядущей зимой нам не избежать серьезных метеорологических явлений. По ее словам, сильные морозы и снегопады будут носить временный характер, но в целом погода будет находиться в пределах нормы. При этом морозные "участки" предстоит перенести, как в декабре и январе, так и в феврале.

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