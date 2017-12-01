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Молоко

Полезно знать: какое молоко пьют в Молдове и как его отличать

© Sputnik/ Александр Кряжев
Общество
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В Молдове планируется внести в законодательство изменения, которые касаются молока и молочной продукции, – что нужно знать продавцам и покупателям

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды представило на обсуждение обновленный Технический регламент о "Молоке и молочных продуктах". Свои предложения по проекту можно высказывать до 12 декабря. 

Fabricación de leche
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В Комбинированной товарной номенклатуре по-прежнему останется шесть тарифных позиций. Лишь третья позиция будет расширена.

Виды молока и требования к нему

Как указано в документе, появятся новые разъяснения в пункте 14 про питьевое молоко. Теперь первой позицией будет указываться сырое молоко – то есть не прошедшее термическую обработку.

Кроме того, питьевым молоком считается – цельное (прошедшее термическую обработку), стандартизированное (жирность не менее 3,5%, отдельная категория — не менее 4%), цельное нестандартизированное (содержание натуральных жиров изменено, но в целом жирность составляет не менее 3,5%), полужирное (жирность 1,5%-1,8%) и обезжиренное (жирность меньше 0,5%).

"Только молоко, которое выполняет требования, установленные для питьевого молока, можно без обработки поставлять и продавать конечному потребителю напрямую или через рестораны, больницы, столовые или другие учреждения подобного типа", — сказано в тексте Регламента. 

Взятка
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Более того, документ планируется дополнить пунктом 14/1, в котором сказано, что, если молоко не выполняет установленных требований даже после термической обработки, его можно считать питьевым, если на упаковке указан процент его жирности с точностью до сотой доли.

Также Регламент устанавливает ряд требований для питьевого молока. Его момент замерзания должен быть приближен к среднему моменту замерзания сырого молока в регионе, где оно надоено. Масса литра молока жирностью 3,5% при температуре в 20 градусов по Цельсию должна составлять не менее 1028 граммов, а доля белков – не ниже 2,9%.

В документе разграничиваются виды сгущенного и порошкового молока, описаны молочный напиток, вторичный продукт, пахта, молочные жиры.

Виды сливочного масла разграничат

Если ранее в Регламенте сливочное масло было описано, как жирный продукт, полученный исключительно из молока и/или продуктов, полученных из молока, в основном, в виде эмульсии типа "вода в жире", то теперь оно будет расширено. 

Прилавки магазинов. Архивное фото
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Коммерческое название будет выглядеть следующим образом:

1. Масло – содержание молочных жиров составляет 80-90%, воды – не более 16%, а сухого молочного материала без жиров – не более 2%.

2. Масло жирностью 3/4 – содержание жиров составляет 60-62%.

3. Масло жирностью 1/2 – содержание жиров – 39-41%.

Также будут продаваться "молочные продукты для бутербродов" трех видов жирности – до 39%, от 41% до 60% и от 62% до 80%.

Условия хранения и творог

Обновленный регламент предусматривает внесение корректировок в основные требования. Если раньше сырье (натуральное молоко, натуральные сливки, масло, жиры) и полуфабрикаты, используемые при производстве молочных продуктов, должны были храниться при температуре не более +4 градусов по Цельсию. 

Покупатель в одном из магазинов.
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Теперь будет допускаться их хранение при температуре, на 2 градуса выше или ниже данного показателя.

Кроме того, ингредиентом, разрешенным для незрелого сыра, а также творога вместо йодированной соли станет просто пищевая соль, без указания ее вида.

А "желатин и крахмал", как ингредиенты, разрешенные для производства ферментированного молока, будут заменены в тексте регламента понятием "пищевые добавки".

Планируется, что документ после консультация должны рассмотреть в правительстве. Если его утвердят, он вступит в силу через три месяца с момента его публикации в "Monitorul Oficial". Тогда за выполнение решение кабмина будут отвечать Национальное агентство продовольственной безопасности, а также министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

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Теги:
творог, молочные продукты, технический регламент, виды, хранение, условия, молоко, требования, Молдова
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