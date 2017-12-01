МИДЕИ Молдовы: в горевшем в Германии доме были и граждане республики

Внешнеполитическое ведомство Молдовы подтвердило, что во время пожара в многоквартирном доме в одном из городов Германии находились и граждане республики: в каком состоянии они находятся

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы подтвердило, что во время пожара в доме в немецком Бергкамене находились и граждане Молдовы.

Ранее СМИ сообщили, что при пожаре в многоквартирном доме, где проживали 45 человек, в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия пострадали 33 жильца. Семеро из них — в критическом состоянии. Пламя вспыхнуло в ночь на пятницу. Полиция полагает, что это был поджог, так как в коридоре дома загорелись автомобильные покрышки. В результате людей пришлось спасать с крыши дома при помощи лестниц.

"Исходя из информации, полученной от посольства Республики Молдова в Федеративной Республике Германия, прокуратура города Дортмунд подтвердила, что в доме, который горел прошлой ночью в населенном пункте Бергкамен, находились и молдавские граждане. На данный момент их жизни находятся вне опасности", — сообщили в министерстве.

В случае необходимости, граждане нашей страны могут обратиться за помощью в посольство, позвонив по телефону горячей линии +49 17645813159.