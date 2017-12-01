Медицинский полис в Молдове: какова будет его цена в 2018 году

В проекте госбюджета, одобренного парламентом в первом чтении, обозначена и цена полиса медстрахования

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Стоимость полиса обязательного медицинского страхования в 2018 году не изменится. Об этом говорится в проекте государственного бюджета на следующий год, который в первом чтении утвердили депутаты на заседании в пятницу.

Таким образом, полис медстрахования граждане смогут купить за 4056 леев. Это несмотря на то, что реальная его стоимость составляет 6642 лея. Об этом сказано в Законе о фондах обязательного медицинского страхования на следующий год.

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Однако, при составлении положения о фондах обязательного медицинского страхования, правительство приняло во внимание сложную экономическую ситуацию и финансовые возможности населения. В связи с этим принято решение не изменять стоимость полиса в 2018 году. Ровно столько же, 4056 леев, полис обязательного медицинского страхования стоил в 2014-2017 году.

До 1 апреля 2018 года полис медстраха будет продаваться со скидкой в 50%, а для работников сельскохозяйственного сектора она составит 75%.

Физические лица, которые приобретают медицинский полис, становятся застрахованными лицами в 2018 году с моменты оплаты и до 31 декабря 2018 года.

В следующем году доходы и расходы Фонда ОМС, утвержденного правительством, составят 6 миллиардов 659 миллионов 25,2 тысячи леев.

Размер взноса в фонд обязательного медицинского страхования Молдовы в 2018 году останется на уровне текущего года и составит в общей сложности 9% (по 4,5% с работника и работодателя).