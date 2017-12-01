Почему в Молдове безработных стало меньше, а проблемы не исчезли

Безработных в Молдове, согласно статистике, становится меньше, но предприятия страны страдают от кадрового голода: в чем причины

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. За январь-октябрь 2017 года в бюро по трудоустройству зарегистрировано 33,1 тысячи безработных, что на 15,1% меньше в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года. Таковы данные ежемесячного отчета министерства экономики и инфраструктуры страны.

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Согласно статистике, число трудоустроенных граждан в сравнении с данными за прошлый год несколько сократилось. Так, в этом году порядка 14 тысяч граждан получили место работы, что на 2,6% меньше в сравнении с прошлым годом. Из общего числа безработных материальную помощь получили примерно четыре тысячи человек, что практически на четверть меньше, чем в январе-октябре 2016 года.

Средний размер пособия по безработице составил тысячу 356,4 лея, что на 0,1% превышает прошлогодние показатели.

Кадровый голод

Между тем в последнее время молдавские предприятия сталкиваются с нехваткой рабочих рук. Фабрики готовы брать на работу неквалифицированный персонал и обещают обучить новых сотрудников профессии. Как пояснил эксперт Вячеслав Ионицэ, кадровый голод на фоне относительно стабильной безработицы связан с несколькими факторами. Один из них — переформатирование экономики.

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Например, в последнее время иностранные компании создают рабочие места в автомобилестроении. А уровень подготовки в средне специальных учебных заведениях не соответствует запросам работодателей.

"Недавно был сделан подсчет. У нас 250 тысяч детей окончили лицеи. Среди них порядка 90 тысяч поступили в университеты в Молдове и за рубежом. Таким образом, 160 тысяч детей просто выплеснула школа, и куда они пошли — никто не знает. А ведь школа не дает профессии. К тому же бывшие профтехучилища не привязаны к экономике", — считает Ионицэ.

Что происходит на рынке труда Молдовы?

Специалист отметил, что молдавский рынок труда в перспективе может развиваться благодаря иностранным инвесторам.

© Sputnik/ Evgheni Panasenco Как трудовые мигранты кормят всю Молдову: из каких стран идут деньги

У местного населения денег на солидные вложения нет. Бизнесмены, как правило, открывают мелкие предприятия, пояснил собеседник. Крупные компании, в свою очередь, ограничены маленьким молдавским рынком, поэтому не могут платить солидные зарплаты.

"Представьте, что работодатель зарабатывает на каждом сотруднике 450 леев в год. Зарплату он может дать в пределах 15% от этой суммы. Минус налоги. Если разделить оставшуюся сумму на 12 месяцев, получается зарплата в три тысячи леев в месяц. Экономическому агенту неоткуда платить большую зарплату, так как у нас маленький рынок", — пояснил Ионицэ.

По словам эксперта, за последние 15 лет число официально зарегистрированных рабочих мест сократилось на 100 тысяч. Это, отчасти, привело к оттоку рабочей силы за рубеж. Ионицэ отметил, что на сегодняшний день число тех, кто постоянно работает за рубежом, равно тому, сколько в Молдове насчитывается официальных работников.