Приватное видео: Ксения Дели подралась с мужем

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Известная молдавская модель Ксения Дели поделилась со своими подписчиками в Instagram видеосъемкой, на которой запечатлена совместная тренировка дивы с ее мужем 62-летним египетским бизнесменом — Осамом Фати Рабахом Али-Шарифом, отмечает Sputnik Молдова.
Мои дорогие девочки.🤗 Простите что так долго не выходила на связь. Сегодня расскажу о обещанной теме "мое тело". Не смогу вам рассказать о правильном питании, к сожалению на данный момент это не моя тема. Так уж сложилась генетика. Привет моим родителям😄🤗. Но не за горами 30 лет.🙇🏽♀️🤦🏽♀️ Я думаю это то время, когда все же придётся начать следить за своим питанием. А пока все проходит на лайте. На данный момент я ем все, (fast food и Coca-Cola исключаю) занимаюсь спортом 3 раза в неделю по часу, полтора. С тренером @nikki_shabani. Кардио тренировки это не мое. Успокаиваю себя тем, что мне это не нужно, я и так прекрасна😄🙈. Короче лень берет своё. Раньше, я всегда думала, как можно любить спорт, ходила как на каторгу. Но пришло то время, когда "насилуя" себя в спорт зале в течении 2-3 месяцев, ты начинаешь видеть результаты.💪🏻 Это такой кайф! Хочется снова и снова тренироваться. Поверьте привычку можно выработать. Люблю очень баньки, скраб для тела, обертывания и массажи. Не верю в диеты без спорта. Ваша кожа и мышцы становятся дряблыми. Просто найдите себе мотивацию. 👊🏼Это может быть что угодно. Моей мотивацией стала моя работа. Так не хочется покидать свой мир купальников и нижнего белья.👙 ДА!!!!!!! Вы сейчас читаете пост лентяйки в прошлом, которая шарахалась от спортзала. Но "принудительные" тренировки привили мне любовь к спорту и это только начало. Поэтому находим мотивирующую музыку и идём в спортзал или можно начать с прогулки.😘😘😘
Дели рассказала о секретах того, как ей удается держать свое тело в форме. К посту со спортивными лайфхаками модель прикрепила видео, на котором вместе со своим мужем показывает ряд упражнений, в том числе силовые приемы.
"На данный момент я ем все (fast food и Coca-Cola исключаю), занимаюсь спортом три раза в неделю по часу, полтора… Кардиотренировки — это не мое. Успокаиваю себя тем, что мне это не нужно, я и так прекрасна. Короче лень берет свое. Раньше, я всегда думала, как можно любить спорт, ходила как на каторгу", — отметила Дели.
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По ее словам, пришло время, когда после утомительных тренировок заметен результат.
"Поверьте, привычку можно выработать. Люблю очень баньки, скраб для тела, обертывания и массажи. Не верю в диеты без спорта. Ваша кожа и мышцы становятся дряблыми. Просто найдите себе мотивацию. Это может быть что угодно. Моей мотивацией стала моя работа. Так не хочется покидать свой мир купальников и нижнего белья", — добавила Дели.