Приватное видео: Ксения Дели подралась с мужем

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Известная молдавская модель Ксения Дели поделилась со своими подписчиками в Instagram видеосъемкой, на которой запечатлена совместная тренировка дивы с ее мужем 62-летним египетским бизнесменом — Осамом Фати Рабахом Али-Шарифом, отмечает Sputnik Молдова.

Дели рассказала о секретах того, как ей удается держать свое тело в форме. К посту со спортивными лайфхаками модель прикрепила видео, на котором вместе со своим мужем показывает ряд упражнений, в том числе силовые приемы.

"На данный момент я ем все (fast food и Coca-Cola исключаю), занимаюсь спортом три раза в неделю по часу, полтора… Кардиотренировки — это не мое. Успокаиваю себя тем, что мне это не нужно, я и так прекрасна. Короче лень берет свое. Раньше, я всегда думала, как можно любить спорт, ходила как на каторгу", — отметила Дели.

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По ее словам, пришло время, когда после утомительных тренировок заметен результат.

"Поверьте, привычку можно выработать. Люблю очень баньки, скраб для тела, обертывания и массажи. Не верю в диеты без спорта. Ваша кожа и мышцы становятся дряблыми. Просто найдите себе мотивацию. Это может быть что угодно. Моей мотивацией стала моя работа. Так не хочется покидать свой мир купальников и нижнего белья", — добавила Дели.