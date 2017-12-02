02:24 02 Декабря 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Ксения Дели

Приватное видео: Ксения Дели подралась с мужем

© Facebook / "Xenia deli"
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (83)
114540

Молдавская модель Ксения Дели опубликовала видео вместе со своим мужем-миллионером: о чем рассказала дива

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Известная молдавская модель Ксения Дели поделилась со своими подписчиками в Instagram видеосъемкой, на которой запечатлена совместная тренировка дивы с ее мужем 62-летним египетским бизнесменом — Осамом Фати Рабахом Али-Шарифом, отмечает Sputnik Молдова.

Мои дорогие девочки.🤗 Простите что так долго не выходила на связь. Сегодня расскажу о обещанной теме "мое тело". Не смогу вам рассказать о правильном питании, к сожалению на данный момент это не моя тема. Так уж сложилась генетика. Привет моим родителям😄🤗. Но не за горами 30 лет.🙇🏽‍♀️🤦🏽‍♀️ Я думаю это то время, когда все же придётся начать следить за своим питанием. А пока все проходит на лайте. На данный момент я ем все, (fast food и Coca-Cola исключаю) занимаюсь спортом 3 раза в неделю по часу, полтора. С тренером @nikki_shabani. Кардио тренировки это не мое. Успокаиваю себя тем, что мне это не нужно, я и так прекрасна😄🙈. Короче лень берет своё. Раньше, я всегда думала, как можно любить спорт, ходила как на каторгу. Но пришло то время, когда "насилуя" себя в спорт зале в течении 2-3 месяцев, ты начинаешь видеть результаты.💪🏻 Это такой кайф! Хочется снова и снова тренироваться. Поверьте привычку можно выработать. Люблю очень баньки, скраб для тела, обертывания и массажи. Не верю в диеты без спорта. Ваша кожа и мышцы становятся дряблыми. Просто найдите себе мотивацию. 👊🏼Это может быть что угодно. Моей мотивацией стала моя работа. Так не хочется покидать свой мир купальников и нижнего белья.👙 ДА!!!!!!! Вы сейчас читаете пост лентяйки в прошлом, которая шарахалась от спортзала. Но "принудительные" тренировки привили мне любовь к спорту и это только начало. Поэтому находим мотивирующую музыку и идём в спортзал или можно начать с прогулки.😘😘😘

Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) Май 1 2017 в 7:51 PDT

Дели рассказала о секретах того, как ей удается держать свое тело в форме. К посту со спортивными лайфхаками модель прикрепила видео, на котором вместе со своим мужем показывает ряд упражнений, в том числе силовые приемы.

Молдавская модель Ксения Дели
© Photo: Instagram/ XeniaDeli
У Ксении Дели появился новый друг: кто завоевал сердце модели

"На данный момент я ем все (fast food и Coca-Cola исключаю), занимаюсь спортом три раза в неделю по часу, полтора… Кардиотренировки — это не мое. Успокаиваю себя тем, что мне это не нужно, я и так прекрасна. Короче лень берет свое. Раньше, я всегда думала, как можно любить спорт, ходила как на каторгу", — отметила Дели.

В специальном сюжете Sputnik Молдова смотрите фото других героев Instagram>>>

По ее словам, пришло время, когда после утомительных тренировок заметен результат.

"Поверьте, привычку можно выработать. Люблю очень баньки, скраб для тела, обертывания и массажи. Не верю в диеты без спорта. Ваша кожа и мышцы становятся дряблыми. Просто найдите себе мотивацию. Это может быть что угодно. Моей мотивацией стала моя работа. Так не хочется покидать свой мир купальников и нижнего белья", — добавила Дели.

Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (83)

По теме

Бейонсе, Тани Вандер и Ксения Дели показали весенние фото в Instagram
Топ самых сексуальных бикини Ксении Дели
Теги:
муж, тренировка, драка, Ксения Дели, Молдова, Общество
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
    Олимпийский допуск

    Латвийские спортивные журналисты и комментаторы выступили против запрета на участие российской сборной в Олимпийских играх-2018.

  • Алексей Гривач
    За счет соседей

    После отказа ЕС оказать финансовую поддержку Клайпедскому терминалу СПГ, власти Литвы надеются, что соседние страны будут закупать газ у них, считает эксперт.

  • Внеочередные учебные военные сборы в Эстонии
    Эстонский "Ураган"

    В Эстонии начались совместные военные учения "Ураган" с участием тысячи добровольцев, полицейских и представителей соседней Латвии.

  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко
    Родные и близкие

    У Беларуси нет ближе и роднее стран, чем те, что входят в Организацию Договора о коллективной безопасности, заявил Александр Лукашенко.

  • Спецоперация в столице Грузии
    Конец террориста

    Анализ ДНК подтвердил, что в Тбилиси в ходе спецоперации был ликвидирован международный террорист Ахмед Чатаев.

  • Леопард в селе Лыхны
    Слишком бесстрашная

    Самку леопарда, пойманную в Абхазии, могут не выпустить в дикую природу, если она не будет бояться людей и подходить к их жилищам.

  • Вице-премьер КР Толкунбек Абдыгулов. Архивное фото
    Открыть границы

    Представители профильных министерств Кыргызстана отправляются в столицу Казахстана для обсуждения "дорожной карты" по вопросу границы.

  • Военные учения, архивное фото
    Зима близко

    На 201-й российской военной базе, дислоцированной в Таджикистане, начинаются тактические учения и боевые стрельбы в зимних условиях.

  • Плодоовощная ярмарка в Ташкенте
    Сам себя обделил

    В Совете Федерации России заявили, что Узбекистан лишает себя 60% российского рынка плодоовощной продукции, отдавая преференции ритейлерам.

  • Георгий Тибилов - серебряный призер Кубка мира по греко-римской борьбе среди юниоров
    Осетинское серебро

    Осетинский борец взял серебро Кубка мира среди юниоров в составе российской сборной по греко-римской борьбе в Тегеране

  • Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
    Олимпийский допуск

    Латвийские спортивные журналисты и комментаторы выступили против запрета на участие российской сборной в Олимпийских играх-2018.

  • Алексей Гривач
    За счет соседей

    После отказа ЕС оказать финансовую поддержку Клайпедскому терминалу СПГ, власти Литвы надеются, что соседние страны будут закупать газ у них, считает эксперт.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Участницы конкурса красоты Мисс Вселенная-2017 в Лас-Вегасе
Самые яркие фото недели по версии Sputnik
В тайваньском кафе в Нью-Тайбэе владелец поселил нескольких альпак
В тайваньском кафе в Нью-Тайбэе владелец поселил нескольких альпак
Вирус иммунодефицита человека
ВИЧ в мире - признаки и профилактика

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться