Как масс-медиа "провоцируют" насилие над детьми

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. В Молдове избиение ребенка считается одним из действенных методов воспитания, заявила народный адвокат по правам ребенка Майя Бэнэреску в ходе состоявшегося в Sputnik Молдова видеомоста Кишинев — Минск — Бишкек — Астана.

По словам Бэнэреску, часто родители не воспринимают своих детей как полноправных членов семьи.

Число инцидентов, связанных с сексуальным насилием над детьми в семьях также выросло, сообщила адвокат. Если в 2016 году в Молдове таких случаев было 31, то в 2017 — 43. Возросло количество случаев, когда отцы вступают в сексуальный контакт со своими детьми. Присутствует насилие и в школах.

"По данным ЮНИСЕФ, в 58 странах мира подвержены насилию 17% от всего количества детей этих государств. Многие девочки в возрасте до 19 лет считают, что бить в семье человека — это нормально. Из этих 17 % большинство девочек в возрасте до 20 лет были, как минимум, один раз изнасилованы", — отметил Бэнэреску.

Она уверена, что негативную роль в этих событиях играют масс-медиа, которые, хоть и без злого умысла, но часто преподносят факты насилия как норму жизни.

"Когда журналисты освещают проблему насилия в семье, ребенка, о котором идет речь, нельзя идентифицировать — ни посредством фото, ни публикацией имени, места жительства и других фактов", — добавила Бэнэреску.

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По ее словам, в Молдове действует закон, где предусмотрены меры по защите детей, но в применении этого документа есть изъяны. Например, нет возможности собрать единую базу данных и вести учет всех случаев насилия.

Среди других проблем, связанных с насилием над детьми, адвокат назвала и то, что ребенок чаще всего не говорит о своих проблемах по собственной воле, равно как и женщины, подвергаемые насилию в семье.

"В школах принята методология регистрации всех случаев насилия, о которых руководству учебных заведений стало известно и об извещении правоохранительных органов. Также существует механизм определения ребенка, подверженного насилию, в другую семью или социальное учреждение", — сказала Бэнэреску.