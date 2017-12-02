Сколько школ закрылось в Молдове за последние 7 лет

Семь лет реформы по оптимизации школ в Молдове: в республике сотни школ закрыты или реорганизованы

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований Молдовы решило проанализировать процедуру оптимизации учебных заведений в республике за последние годы. Руководитель ведомства Моника Бабук представила первые данные этого исследования, обратив внимание на то, сколько школ было закрыто и реорганизовано за время реализации реформы.

"Что касается оптимизации школ, то первая оценка, проведенная министерством, показала, что в период 2010-2017 годов в Республике Молдова было закрыто 218 школ и реорганизовано 303 учебных заведения. Предпосылки, которые привели к этой нужной реформе известны. Речь идет о небольшом количестве учащихся, число которых сократилось практически на половину в сравнении с показателями десятилетней давности", — сказала Бабук.

Среди других причин, приведших к процессу оптимизации школ, министр отметила также недостающую материальную базу в некоторых учебных заведениях и отсутствие дидактического персонала. Кроме того, как заявила чиновница, на закрытие или реорганизацию школ повлияли пессимистичные демографические прогнозы в тех или иных населенных пунктах страны.

"В тоже время даже на первом этапе анализа процесса оптимизации понятно, что в нем были сделаны поспешные действия и даже такие действия, которые можно назвать ошибочными. Мы инициировали диалог с органами местной власти для проверки процесса оптимизации школ за последние 10 лет", — отметила Бабук.

Она пояснила, что министерство образования, культуры и исследований разработало четыре группы индикаторов, на базе которых и будет проведена эта проверка. Первая группа касается экономических последствий процесса оптимизации учебных заведений, вторая и третья — влияние на человеческий фактор, а четвертая — влияние процесса закрытия школ на ту или иную местность.

"На основе этого анализа, который будет проведен в соответствии с этими четырьмя индикаторами, министерство образования завершит процесс анализа до февраля 2018 года для установления и разработки единой стратегии по пересчету размера сети образовательных учреждений, так чтобы в новом учебном году было применено нразработанноее видение того, как должен развиваться процесс оптимизации школ в Молдове", — сказала Бабук.

При этом она отметила, что министерство не отказывается от "нужной реформы", а собирается внести коррективы в допущенные ранее ошибки.

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