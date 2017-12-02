Кубокгубок: продолжается международный чемпионат по сексуальности губ

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Конкурс Intimission Cup проходит с 15 октября до 8 декабря. 15 участниц, губы которых наберут наибольшее количество голосов по результатам пользовательского голосования, примут участие в финале чемпионата и будут бороться за так называемый #кубокгубок, об этом сообщается на сайте организаторов.

Механизм конкурса прост: необходимо загрузить не более трех фотографии своих губ на сайт чемпионата, оставить контактные данные и ждать результатов голосования. Участие в чемпионате могут принимать совершеннолетние девушки со всего мира.

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Победительницей станет участница, набравшая максимальное количество голосов в ходе интернет-голосования во время финала чемпионата, сообщает Sputnik Беларусь. Ее ждет билет на самолет до Милана и 3 тысячи евро на шопинг в столице мировой моды.