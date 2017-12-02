Елку в центре Кишинева только установили и тут же уберут

Ожидание и реальность оказались прямо противоположными, ель по пути в Кишинев сильно пострадала и теперь ее уберут с центральной площади, едва установив

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Исполняющая обязанности примара Кишинева Силвия Раду распорядилась убрать с площади Великого национального собрания ель, которую начали устанавливать в субботу утром.

Новогоднюю елку везли в молдавскую столицу из украинского Ивано-Франковска. Рождественское дерево, которое выбрали к зимним праздникам, должно было стать самым высоким, которое когда-либо украшало главную площадь страны. Ель высотой почти 30 метров планировалось установить к 1 декабря, однако доставить ее в Кишинев не успели. В итоге делать это начали лишь утром 2 декабря. Однако в процессе транспортировки дерево серьезно пострадало.

Лишь увидев фотографии того, как оно выглядит теперь, по городу тут же началась волна возмущений, на что отреагировала Раду.

"Распорядилась убрать установленную этим утром ель с площади Великого национального собрания. Ее просто уничтожили в пути. Позже мы разберемся, как такое могло произойти и чья в этом вина. Тех, кто совершил ошибку или намеренно так поступил, ожидают последствия", — написала Раду на своей странице в соцсети Facebook.

И.о. столичного градоначальника подчеркнула, что теперь собирается приобрести ель за личные средства, сделав таким образом подарок кишиневцам, пусть и с опозданием в несколько дней.

Ранее правительство Молдовы приняло решение взять на себя организацию праздничных мероприятий к зимним праздникам. Таким образом, рождественская ярмарка пройдет не на центральной площади, а на улице 31 Августа 1989 года и будет располагаться на отрезке между улицами Бодони и Пушкина. Там же кабмин установит ель.

В свою очередь, примэрия столицы решила не нарушать традицию и "свое" дерево установить на площади Великого национального собрания. Также столичная администрация сообщила, что отказалась от идеи устанавливать карусели на центральной площади, как это было в предыдущие годы.