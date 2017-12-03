Самый точный прогноз погоды в Молдове: ожидать ли снегопадов

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КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 3 декабря, на территории всей страны ожидаются дожди, а на севере страны — снег с дождем. В среднем дневной максимум будет держаться на уровне +3..+6 градусов по Цельсию.

Атмосферное давление нормальное.

В ближайшие дни — 4 и 5 декабря — на большей части территории страны прогнозируются осадки. В понедельник на севере республики ожидается слабый снег, в центральных и в южных районах — небольшие дожди. Температура воздуха днем в среднем составит +1..+4. Во вторник, 5 декабря, слабый снег вероятен как на севере, так и в центральной части Молдовы, а на юге — без осадков. Температурный режим останется прежним.

Праздники и народные приметы

В церкви 3 декабря почитается память святого Прокла, который жил примерно в V веке и служил епископом в Константинополе. Богословию он обучался у Иоанна Златоуста. Будущий святой получил глубокое знание Священного Писания, овладел ораторским искусством. Кроме того, Прокл оказался свидетелем явления апостола Павла святителю Иоанну. Епископом Прокл стал уже после смерти своего учителя. В этом сане он жарко проповедовал христианство и изобличал язычество и ересь. Также он был известен заботой об обездоленных. Во время патриаршества Прокла случилось сильное землетрясение, которое разрушило многие города. Жители Константинополя во главе с Проклом выходили за город и молили Бога о милости. Во время одного из таких молебнов некий мальчик неведомой силой поднялся к небу, а затем вернулся на землю целым и невредимым. Он рассказал, что слышал пение ангелов. Когда народ повторил за мальчиком слова услышанной им молитвы, землетрясение прекратилось.

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Если снег в этот день пойдет, то 3 июня будет дождливая погода.

Если человек родился 3 декабря, то он будет наделен способностью мастерить. В качестве талисмана ему рекомендуется носить кораллы.

Перистые облака длинной полосой изогнулись — будет метель.

Ночью и ранним утром 3 декабря идет сильный снег при слабом ветре — будет ясная погода.