В Молдове отпуск по уходу за ребенком может измениться с 2018 года

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Стела Григораш заявила о намерении изменить отпуск по уходу за ребенком в 2018 году: что произойдет с пособием по материнству

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Каждая мама сможет сама решить, сколько лет ей находиться в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком, заявила Sputnik министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Стела Григораш.

В настоящее время этот отпуск рассчитан на три года. В течение данного периода государство выплачивает пособие по материнству. Для застрахованных мам оно составляет 30% от ежемесячной заработной платы, которую женщина получала в течение последнего года перед рождением ребенка. Чиновница пояснила, что реформа, которую сейчас разрабатывает профильное ведомство, дает женщинам право выбора. Общая сумма выплат при этом останется неизменной.

"К примеру, если женщина захочет находиться в декрете один год, за этот год она а получит все 100% тех средств, которые должна получить в течение трех лет. Если выйдет в декрет на 2 года, тогда выплаты, соответственно, растянутся на этот период", — пояснила Григораш.

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В то же время, срок неоплачиваемого отпуска по материнству в этом году был сокращен с трех лет до одного года. Таким образом, женщина могла находиться в декрете в общей сложности шесть лет и при этом сохранять рабочее место. Три года из этих шести, как уже указывалось выше, она получала пособие от государства.

"Прежние сроки были большим препоном как для работодателей, так и для самих мам. Допустим, женщина родила первого ребенка и просидела с ним шесть лет в декрете. Потом родила следующего и опять шесть лет провела дома", — заявила министр.

По ее мнению, после двенадцатилетнего перерыва женщине крайне сложно влиться в рабочий процесс. "Кроме того, все эти годы работодатель должен сохранять ее рабочее место и не предоставлять его другим женщинам", — отметила чиновница.

Григораш пояснила, что в текущем году также были внесены законодательные поправки, касающиеся системы ухода за новорожденными. Отцы получили право на двухнедельный отпуск по уходу за младенцем, который они могут взять в течение первых 56-ти дней после его рождения. Зарплата за этот период сохраняется в полном объеме, заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты.

В 2016-м году единовременное пособие по рождению ребенка в Молдове было увеличено до пяти тысяч 300 леев. Эта сумму определили эксперты Академии наук, которые подсчитали, что ее хватит на самые необходимые покупки при рождении ребенка. Единовременное пособие в одинаковом размере получают как застрахованные мамы, так и те, что до беременности не работали и не делали взносов в бюджет социального страхования. Ежемесячное пособие для незастрахованных мам на сегодняшний день составляет 530 леев.