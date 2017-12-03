10:15 03 Декабря 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
Семья

В Молдове отпуск по уходу за ребенком может измениться с 2018 года

© PIXABAY / PublicCo
Общество
Получить короткую ссылку
11701

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Стела Григораш заявила о намерении изменить отпуск по уходу за ребенком в 2018 году: что произойдет с пособием по материнству

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Каждая мама сможет сама решить, сколько лет ей находиться в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком, заявила Sputnik министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Стела Григораш.

В настоящее время этот отпуск рассчитан на три года. В течение данного периода государство выплачивает пособие по материнству. Для застрахованных мам оно составляет 30% от ежемесячной заработной платы, которую женщина получала в течение последнего года перед рождением ребенка. Чиновница пояснила, что реформа, которую сейчас разрабатывает профильное ведомство, дает женщинам право выбора. Общая сумма выплат при этом останется неизменной.

"К примеру, если женщина захочет находиться в декрете один год, за этот год она а получит все 100% тех средств, которые должна получить в течение трех лет. Если выйдет в декрет на 2 года, тогда выплаты, соответственно, растянутся на этот период", — пояснила Григораш.

банкноты номиналом 200 лей
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Некоторых мам в Молдове обяжут вернуть пособие по материнству

В то же время, срок неоплачиваемого отпуска по материнству в этом году был сокращен с трех лет до одного года. Таким образом, женщина могла находиться в декрете в общей сложности шесть лет и при этом сохранять рабочее место. Три года из этих шести, как уже указывалось выше, она получала пособие от государства.

"Прежние сроки были большим препоном как для работодателей, так и для самих мам. Допустим, женщина родила первого ребенка и просидела с ним шесть лет в декрете. Потом родила следующего и опять шесть лет провела дома", — заявила министр.

По ее мнению, после двенадцатилетнего перерыва женщине крайне сложно влиться в рабочий процесс. "Кроме того, все эти годы работодатель должен сохранять ее рабочее место и не предоставлять его другим женщинам", — отметила чиновница.

Григораш пояснила, что в текущем году также были внесены законодательные поправки, касающиеся системы ухода за новорожденными. Отцы получили право на двухнедельный отпуск по уходу за младенцем, который они могут взять в течение первых 56-ти дней после его рождения. Зарплата за этот период сохраняется в полном объеме, заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты.

В 2016-м году единовременное пособие по рождению ребенка в Молдове было увеличено до пяти тысяч 300 леев. Эта сумму определили эксперты Академии наук, которые подсчитали, что ее хватит на самые необходимые покупки при рождении ребенка. Единовременное пособие в одинаковом размере получают как застрахованные мамы, так и те, что до беременности не работали и не делали взносов в бюджет социального страхования. Ежемесячное пособие для незастрахованных мам на сегодняшний день составляет 530 леев.

По теме

В Кишиневе украли кошелек у многодетной мамы, больной раком
Комендант: шансы родить больного ребенка увеличиваются уже после 30 лет
Секреты успешной учебы: что нужно знать детям и их родителям
Теги:
пособие по материнству в Молдове, отпуск по уходу за ребенком в Молдове, пособие по материнству, отпуск, изменения, Стела Григораш, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
    Олимпийский допуск

    Латвийские спортивные журналисты и комментаторы выступили против запрета на участие российской сборной в Олимпийских играх-2018.

  • Алексей Гривач
    За счет соседей

    После отказа ЕС оказать финансовую поддержку Клайпедскому терминалу СПГ, власти Литвы надеются, что соседние страны будут закупать газ у них, считает эксперт.

  • Внеочередные учебные военные сборы в Эстонии
    Эстонский "Ураган"

    В Эстонии начались совместные военные учения "Ураган" с участием тысячи добровольцев, полицейских и представителей соседней Латвии.

  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко
    Родные и близкие

    У Беларуси нет ближе и роднее стран, чем те, что входят в Организацию Договора о коллективной безопасности, заявил Александр Лукашенко.

  • Спецоперация в столице Грузии
    Конец террориста

    Анализ ДНК подтвердил, что в Тбилиси в ходе спецоперации был ликвидирован международный террорист Ахмед Чатаев.

  • Леопард в селе Лыхны
    Слишком бесстрашная

    Самку леопарда, пойманную в Абхазии, могут не выпустить в дикую природу, если она не будет бояться людей и подходить к их жилищам.

  • Вице-премьер КР Толкунбек Абдыгулов. Архивное фото
    Открыть границы

    Представители профильных министерств Кыргызстана отправляются в столицу Казахстана для обсуждения "дорожной карты" по вопросу границы.

  • Военные учения, архивное фото
    Зима близко

    На 201-й российской военной базе, дислоцированной в Таджикистане, начинаются тактические учения и боевые стрельбы в зимних условиях.

  • Плодоовощная ярмарка в Ташкенте
    Сам себя обделил

    В Совете Федерации России заявили, что Узбекистан лишает себя 60% российского рынка плодоовощной продукции, отдавая преференции ритейлерам.

  • Георгий Тибилов - серебряный призер Кубка мира по греко-римской борьбе среди юниоров
    Осетинское серебро

    Осетинский борец взял серебро Кубка мира среди юниоров в составе российской сборной по греко-римской борьбе в Тегеране

  • Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
    Олимпийский допуск

    Латвийские спортивные журналисты и комментаторы выступили против запрета на участие российской сборной в Олимпийских играх-2018.

  • Алексей Гривач
    За счет соседей

    После отказа ЕС оказать финансовую поддержку Клайпедскому терминалу СПГ, власти Литвы надеются, что соседние страны будут закупать газ у них, считает эксперт.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Подводный мир Индонезии и Папуа Новой Гвинеи
Подводный мир Индонезии и Папуа-Новой Гвинеи
В Марианской впадине обнаружили самую глубоководную рыбу
В Марианской впадине ученые обнаружили самую глубоководную рыбу
Вирус иммунодефицита человека
ВИЧ в мире - признаки и профилактика

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться