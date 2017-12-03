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Арка мира в Парканах

В Приднестровье появилась Арка мира

© Photo: пресс-службе лидера Приднестровья
Общество
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В селе Парканы, что соединяет два больших города Приднестровья – Тирасполь и Бендеры, воздвигнута Арка мира

ТИРАСПОЛЬ, 3 дек — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье воздвигли Арку мира, олицетворяющую мир и благоденствие, тем самым присоединившись к международному проекту "Дорога мира". На церемонии открытия арки присутствовали лидер Приднестровья Вадим Красносельский и посол Российской Федерации в Молдове Фарит Мухаметшин.

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© Facebook / Dodon Igor
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"Данная Арка мира не первая, но она самая величественная из всех тех, которые мы создали. Крест, колокол, надпись: "Блаженны Миротворцы" — эти великие символы будут охранять эту прекрасную землю", — сказала на церемонии открытия инициатор акции Ирина Умнова-Конюхова.

Красносельский отметил значимость события в истории не только Приднестровья, но и миротворчества. "Я неоднократно заявлял, что миротворческая операция на Днестре доказала свою эффективность", — подчеркнул он.

Мухаметшин напомнил, что гарантией стабильности и мира в регионе служит присутствие здесь Совместных миротворческих сил, в состав которых входят подразделения Российской Федерации, Молдовы, Приднестровья и группа военных наблюдателей Украины.

"Это слаженный, четко работающий коллектив, способный защитить доверенную ему территорию и населяющих ее людей. Уже 25 лет на этой земле сохраняются мир и стабильность, позволяющие людям спокойно жить, трудиться, растить детей и без страха смотреть в будущее", — сказал дипломат.

Проект памятника принадлежит студентам кафедры архитектуры Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко Ирине Михайловой, Елене Баховой и Екатерине Верчинской. Арка выполнена в виде крыльев ангела, которые венчают купол с православным крестом. Под ее сводами установлен колокол.

Инициатором акции является президент российского Центра содействия гуманитарному развитию общества "Право мира" Ирина Умнова-Конюхова. Идея создания и установки Арок мира в рамках проекта "Дорога мира" возникла у нее в 2011 году. За эти годы Арки мира были воздвигнуты в разных городах России и Украины, где происходили боевые действия или совершались теракты.

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Теги:
Арка мира, миротворцы, памятник, Вадим Красносельский, Фарит Мухаметшин, Молдова, Россия, Приднестровье
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