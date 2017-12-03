"Старикам здесь не место": людям старше 40 сложно найти работу

Sputnik выяснил, есть ли возрастной ценз при трудоустройстве, и почему при видимом наличии рабочих мест в стране так тяжело найти достойное занятие

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Людям старше 40 лет в Молдове довольно сложно найти работу.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Эксперт рассказал, что убивает экономику Молдовы

Везде в объявлениях пишут, что требуются специалисты до 35 лет, обязательно с опытом работы. При этом в некоторых объявлениях работодатели хоть и не напрямую, однако указывают, что сотрудники предпенсионного возраста их не интересуют. А на недавно прошедшей ярмарке вакансий собственники бизнеса жаловались на то, что к ним вообще никто не приходит – ни молодежь, ли люди среднего возраста, ни старшее поколение.

Почему люди, которые нуждаются в работе, не могут найти работодателей, которые нуждаются в рабочих кадрах?

Долги Молдовы растут как снежный ком: кто будет отдавать>>>

А ведь именно так можно охарактеризовать ситуацию, сложившуюся на рынке труда Молдовы.

Парадокс заключается в том, что при большом количестве вакантных мест в республике сохраняется высокий уровень безработицы.

Согласно данным Национального агентства занятости населения, в октябре 2017 года насчитывалось 11893 вакантных места при 19318 безработных.

Ответ на вопрос, почему так происходит, корреспонденту Sputnik помогал найти экономический эксперт Анатолий Игнат.

"В Молдове произошёл качественный сдвиг спроса на рынке рабочей силы, то есть спрашиваются работодателями именно квалифицированные рабочие кадры. Даже если речь не идет об интеллектуальных тружениках, все равно персонал должен обладать определёнными навыками, — отметил экономический эксперт Анатолий Игнат.

По его мнению, даже простые работяги должны знать современные технологии, приборы, по которым должны работать.

"Вот, к примеру, нужен на ферму механизатор-тракторист… Если просто абы кого посадить за комбайн нового класса, то запросто можно испортить аппарат. А это уже убытки", — подчеркнул экономист.

Сегодня очень сложно ВУЗам выпустить квалифицированные кадры.

"Спрос рынка труда и предложения очень сильно разнится. Образовательная система не в состоянии успеть за требованиями экономики. Безработные со стажем, которые были уволены или были сокращены, зачастую не только не хотят, у них нет возможности переквалифироваться! И меня это удивляет, потому что при высоком уровне безработицы у нас есть спрос на квалифицированные рабочие места", — считает экономист.

Инвестиции в криптовалюту: стоит ли вкладывать в биткоин>>>

По мнению эксперта, найти решение данной проблемы не так уж и просто.

"Система образования инерционно движется из СССР, идет в никуда. Национальный сектор уже не тот в смысле структуры, если раньше у нас в Молдове был сильный реальный сектор, с уклоном на электронику, то сейчас этот сектор имеет незначительную долю в ВВП, остальное у нас это сервис", — пояснил Игнат.

По его словам, высшие образовательные учреждения остались не только те же самые, но к ним добавили еще и частные вузы.

"В итоге мы имеем в избытке бухгалтеров, экономистов, менеджеров, юристов и так далее. Мы получаем переизбыток рабочей силы", — заключил Игнат.