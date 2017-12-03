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Гороскоп

Астрологи предупреждают: каких сюрпризов от следующей недели

© PIXABAY / Homestage
Общество
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Как начать следующую неделю: у Овнов улучшится самочувствие, Тельцам пора отказаться от финансирования убыточных целей, у Скорпионов самые большие возможности добиться успехов, а у Рыб все наладится

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Бишкекский астролог, член международной ассоциации INTAGIO Андрей Рязанцев рассказал Sputnik Кыргызстан что сулит Космос на следующей неделе. Прогноз по знакам Зодиака с 4 по 10 декабря.

"Повышаются шансы вернуть долги, получить деньги за уже выполненную работу и купить хорошие подарки к новогодним праздникам. Появится возможность посетить увлекательные мероприятия, а также побывать на природе", — сказал Рязанцев.

Он отметил, что полученная энергия вдохновит на подвиги ради любимого человека и домочадцев. Появятся новые увлечения и хобби, а вдохновение поможет завершить начатые творческие работы.

"Удачно будут решаться вопросы юридического характера, особенно связанные с наследством, страховками и налогами. Наиболее продуктивной неделя будет для Овнов, Львов, Раков, Скорпионов и Стрельцов", — сказал астролог.

Лей
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По его словам, в течение недели Луна убывает, Меркурий движется ретроградно, а потому состоятся отложенные встречи, успешно завершатся прерванные переговоры. Появится возможность подвести итог деятельности, которая велась не первый день. Приступать к новым проектам пока не стоит — они могут увязнуть в череде преград.

Овен

Бесполезная суета прекратится. Появится понимание того, что делать дальше, дабы выбраться из кризиса на работе или в учебе, а также спасти личные отношения. Попытайтесь устроить свидание — разговор с глазу на глаз поможет избавиться от предубеждений и подозрений. Встреча с людьми издалека, поездки, деловые переговоры вернут вас в привычный ритм жизни, избавят от тревог и дадут надежду на успех. Станут заметны и результаты лечения, самочувствие улучшится.

Телец 

Казна вмиг не пополнится, но вы сделаете два важных шага, которые позволят выйти из режима экономии. Первый шаг прост — пора отказаться от финансирования убыточных целей, и у вас хватит силы воли на признание ошибочности ранее принятых решений. Второй шаг также незамысловат — следует искать дополнительный источник доходов или новую работу. Удача будет на вашей стороне, и с этой задачей вы справитесь. Пришло время покупок и сделок.

Гороскоп
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Близнецы

Здравый смысл возьмет вверх над эмоциями, а потому домочадцы и деловые партнеры сделают попытку восстановить отношения. Поддержав разговор, согласившись на встречу, вы избежите неприятных последствий размолвок. Непримиримые в недавнем прошлом враги также будут готовы пойти на уступки, но потребуют и от вас жеста доброй воли. Проявив лояльность и гибкость, вы с наименьшими потерями сумеете завершить конфликт. Неплохо пройдут поездки.

Рак

Тревожные предчувствия не оправдаются, и вы с оптимизмом начнете смотреть в будущее. Прибавится энергии, улучшится самочувствие и возникнет желание что-нибудь сделать в доме и на работе. Идеи, которые вы не могли осуществить из-за нехватки сил и времени, сможете осуществить благодаря восстановлению финансовых поступлений. Появятся средства для важных покупок, коммерческих сделок. Возьмите на заметку пожелания любимого человека, домочадцев. Исполнив их чаяния, вы забудете о раздорах.

Лев

Желание выбраться из тупика в бизнесе, прийти к согласию с любимым человеком или найти общий язык с деловыми партнерами будет побуждать вас к поиску идеального решения. Рецепт счастья окажется прост. Надо поверить в свои силы и делать то, что в настоящий момент считаете нужным. Ваши поступки убедят окружающих в том, что вы действительно хотите изменить жизнь, и они начнут вам помогать. Состоится свидание, и даже если холод сковал чувства, луч надежды растопит лед.

Влюбленные
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Дева 

Даже давние враги задумаются о перемирии и займутся поиском решений конфликта. Воцарится спокойствие, и каждый займется своим делом. Отзовутся друзья, которые были заняты своими проблемами, и помогут с ремонтом, рассудят спор с домочадцами, подскажут, что и где можно выгодно купить. В свободное время, о котором вы мечтали последнее время, удастся заняться косметическими или профилактическими процедурами, дабы поправить здоровье.

Весы

Вспомнив неудачи последнего времени, вы сможете заметить некую закономерность, а потому найдете ключ к решению возникающих проблем. Найдутся подходящие аргументы, способствующие заключению контрактов, нужные слова для восстановления мира с родственниками или друзьями. Освоив знания, удачно сдадите тесты или экзамены, и прерывать учебу не придется. Важную роль сыграют поездки и люди, с которыми познакомитесь.

Скорпион

Возникающие идеи могут показаться слишком амбициозными, но не спешите расставаться с ними. Сделайте все, что в ваших силах, и, к вашему удивлению, одержите победу. Вы сможете попасть на прием к влиятельным людям, благодаря чему решите судьбу вашей карьеры, оформите документы. Человек, с которым повздорили из-за пустяка, выслушает вас и простит, что поможет восстановить дружбу либо вернуть любимого.

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Стрелец

Шансы на восстановление справедливости еще есть, а потому продолжайте борьбу. Сослуживцы, друзья и любимый человек, прежде стоявшие в стороне, обратят внимание на ваши трудности и помогут с ними справиться. Конфликт с влиятельными людьми будет исчерпан, а начатое сотрудничество окажется продуктивным и долгосрочным. Вероятны поездки либо приезд гостей издалека. Подходящее время для признания в любви.

Козерог

Восстановятся отношения с влиятельными людьми, интриганы потерпят сокрушительное поражение, а вы сможете наслаждаться победой. Вам не составит труда оформить документы, получить поддержку руководства и положить в кошелек дополнительную прибыль. Завершив хлопотные дела, сможете заняться здоровьем и отдохнуть. Приятные вечеринки, романтические свидания и покупки станут хорошим дополнением к успехам в делах.

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Водолей

Вам не придется считать очередные убытки и выискивать средства для погашения срочных счетов. Доходы станут стабильными, а расходы сократятся. Избавившись от финансовых проблем, сможете посвятить время общению, поездкам, учебе и свиданиям. Удастся получить товар или письма. Творческие порывы придадут импульс делам, а вдохновение подвигнет на объяснение в любви.

Рыбы

Период самоутверждения, когда руководство, домочадцы и деловые партнеры пытались вопреки вашим интересам протолкнуть свои, закончился. Пора и вам оставить гневные эмоции и приступить к переговорам. В результате рассудительной беседы будущее личных отношений станет понятным, а положение в бизнесе или на работе — прочным. Появится возможность оформить документы, подписать договоры либо найти работу. Практически любые ваши действия в карьерной сфере помогут пополнить казну.

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