Елки раздора: когда в Кишиневе официально стартуют новогодние праздники

Праздник к нам приходит: после скандальной истории с главной елкой Кишинева столица стала готова к торжествам - и.о. мэра города объявила, когда состоится официальное открытие новогодних праздников

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. История с рождественской елкой Кишинева продолжается. Когда зажгутся огни на главной рождественской ели Молдовы и будет объявлен официальный старт новогодним праздникам в республике?

Как написала и.о. генерального мэра столицы Силвия Раду на своей официальной странице в соцсети Facebook, украшение рождественской елки продолжается.

"Мы украшаем ель. С завтрашнего дня вы все сможете насладиться ею. Благодарю команду мэрии Кишинева. Вчера они работали допоздна и сегодня продолжили с самого утра, чтобы закончить украшать елку до вечера", — отметить Раду.

Установка елки на центральной площади Кишинева прошло на фоне скандала. Рождественскую доставили из Ивано-Франковска. Однако ее внешний вид возмутил жителей столицы. В соцсетях высмеяли выбранную мэрией елку. И. о. мэра столицы распорядилась убрать елку раздора. "Заграничное" дерево заменили на отечественную ель. За установкой главного атрибута новогодних праздников следила руководитель столичной администрации.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Елку в центре Кишинева только установили и тут же уберут

По плану рождественские огни на новогодней ели, а также иллюминация на улицах города зажгутся в 20.00.

Накануне Рождества также пройдет концентр с участием фольклорных ансамблей (17.30-21.30). А на Рождество, 25 декабря, с 18.00 до 21.00 намечен концерт с участием исполнителей народной и эстрадной музыки и хореографических ансамблей.

С 26 декабря по 30 декабря, а затем со 2 по 7 января 2018 года возле Рождественкой елки пройдут утренники с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев.

В ночь Нового года, как уверяют в мэрии, жителей и гостей города ждет яркая шоу-программа. Новогодняя ночь стартует с 22.00. Празднование Нового года продлится до 02.00.

Затраты на проведение Рождества и Нового года в столице предусмотрены в бюджете на 2017 год.