Елки раздора: когда в Кишиневе официально стартуют новогодние праздники

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. История с рождественской елкой Кишинева продолжается. Когда зажгутся огни на главной рождественской ели Молдовы и будет объявлен официальный старт новогодним праздникам в республике?
Как написала и.о. генерального мэра столицы Силвия Раду на своей официальной странице в соцсети Facebook, украшение рождественской елки продолжается.
"Мы украшаем ель. С завтрашнего дня вы все сможете насладиться ею. Благодарю команду мэрии Кишинева. Вчера они работали допоздна и сегодня продолжили с самого утра, чтобы закончить украшать елку до вечера", — отметить Раду.
Установка елки на центральной площади Кишинева прошло на фоне скандала. Рождественскую доставили из Ивано-Франковска. Однако ее внешний вид возмутил жителей столицы. В соцсетях высмеяли выбранную мэрией елку. И. о. мэра столицы распорядилась убрать елку раздора. "Заграничное" дерево заменили на отечественную ель. За установкой главного атрибута новогодних праздников следила руководитель столичной администрации.
По плану рождественские огни на новогодней ели, а также иллюминация на улицах города зажгутся в 20.00.
Накануне Рождества также пройдет концентр с участием фольклорных ансамблей (17.30-21.30). А на Рождество, 25 декабря, с 18.00 до 21.00 намечен концерт с участием исполнителей народной и эстрадной музыки и хореографических ансамблей.
С 26 декабря по 30 декабря, а затем со 2 по 7 января 2018 года возле Рождественкой елки пройдут утренники с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев.
В ночь Нового года, как уверяют в мэрии, жителей и гостей города ждет яркая шоу-программа. Новогодняя ночь стартует с 22.00. Празднование Нового года продлится до 02.00.
Затраты на проведение Рождества и Нового года в столице предусмотрены в бюджете на 2017 год.