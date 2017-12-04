Молдавские красотки, которые вскружили головы пользователям соцсетей

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Молдова известна не только великолепной кухней, замечательными винами, прекрасными пейзажами, богатейшим фондом мировой истории. Наша страна — родина красивейших женщин, которые прославляют республику в мире.

В последнее время известные представительницы прекрасного пола из Молдовы активно пиарятся в соцсетях и вообще в интернете. В основном – это дамы из шоу-бизнеса, топ-модели и телеведущие. Самореклама стала важным, если не важнейшим компонентом для успеха в делах. Поэтому девушки с удовольствием и не только ради любви к прекрасному, публикуют свои удачные фотографии и видео в сети.

Стремление заполучить лайки, любовь поклонников и известность в интернете стала частью нашей реальности. Порой эта погоня за виртуальным признанием становится одним из главных смыслов жизни значительной части современного общества.

Представляем вам лучшие на наш взгляд фото молдавских красавиц, которые были опубликованы в соцсетях в 2016 и 2017 годах.

1. Татьяна Сидорова – уроженка Молдовы, одна из самых красивых женщин США.

© Facebook / Tatiana Sidorova Torrealba Татьяна Сидорова Торреальба

2. Оля Тира – известная певица и красавица, настоящая принцесса, всегда безупречна.

© Facebook / Оля Тира Молдавская певица Оля Тира

3. Ксения Дели. Успешная фотомодель, супруга миллиардера, время от времени публикует экстравагантные фотографии, которые с удовольствием рассматривают и обсуждают в Молдове.

4. Нина Димогло – общественный деятель и телеведущая. Нина продолжает радовать своих подписчиков и поклонников безупречной фигурой и прекрасным инопланетным образом.