Точный прогноз погоды в Молдове: какими будут 5 и 6 декабря

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также - народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 4 декабря, на территории всей страны ожидается пасмурная погода, утром возможны туманы, дожди не прогнозируются. В среднем дневной максимум будет держаться на уровне +5 градусов по Цельсию.

Атмосферное давление пониженное, в утренние часы ожидаются геомагнитные бури. Медики рекомендуют всем, кто страдает метеочувствительностью, следить за здоровьем и принимать назначенные специалистами медикаменты.

В ближайшие дни — 5 и 6 декабря — на большей части территории страны прогнозируются осадки. Во вторник на севере республики ожидается слабый снег, в центральных и в южных районах — небольшие дожди.

Nicolai Kibich Православный календарь на 2017 год

Температура воздуха днем в среднем составит +1..+4. Во вторник, 5 декабря, слабый снег вероятен как на севере, так и в центральной части Молдовы, а на юге — без осадков. Температурный режим останется прежним.

Праздники и народные приметы

В церкви 4 декабря празднуется Введение во храм Пресвятой Богородицы. Известно, что родители Марии, святая Анна и святой Иоаким, долгое время не могли зачать ребенка и дожили до преклонных лет. Однажды им явился ангел и сообщил о скором появлении на свет Марии. После этого Анна и Иоаким решили, что отправят дочь служить Богу за то, что он послал им такое счастье. Когда девочке исполнилось 3 года, родители привели ее в храм Иерусалима. Именно там Мария воспитывалась вместе с другими девушками, занималась рукоделием, изучала Священное Писание и свободное время проводила в молитвах. Предание гласит, что Марии явились ангелы, которые разговаривали с ней и даже подавали пищу. До 15 лет Мария жила в храме, после чего ей выбрали в мужья благочестивого Иосифа, оставшегося вдовцом. Известно, что сам праздник Введения был установлен еще в период раннего христианства, но широкое распространение получил только в IX веке. Русский народ сократил название праздника "Введение пресвятой Богородицы в храм" и стал называть этот день Введением. Причем, ассоциировали его не только с личностью Богоматери, но и с образом зимы, которая на Введение также вступала в свои права.

Рождественский пост 2017-2018: календарь питания по дням>>>