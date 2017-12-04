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Тысячи кишиневцев останутся без света в понедельник

© PIXABAY / Pexels
Общество
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Компания Red Union Fenosa сообщила, что сегодня ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах столицы.

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. В понедельник в столице планируются отключения электроэнергии.

Центр:
— ул. Св. Георгий 2-30, 3-13, 30/1, Св. Петр 1, 15 — в период с 09:00 — 17:00

Рышкановка:
— ул. Лунчий 2, 2/1, 2A, 2B, 2C, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 16, 20, 20A, 7, Пьетрэрией 13A, Каля Мошилор 15- в период с 09:00 — 17:00
— бул. Москова 28/1, 28, 26, ул. Студенцилор 9 – в период  с 9:00 — 17:00, на 5 часов

Буюканы:
— ш. Балкань 7, 7/1,2,3,4,5,6,7,8,9 – в период с 10:00 — 17:00

Рейтинг стран Европы по стоимости электроэнергии для населения
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг стран Европы по стоимости электроэнергии

— ул. Б. Лэутару 1-19, 35, 41, 2-16, Примэверий 44, 36-48, Штефан Няга 6, 8, 10, 14, 15, 15A, 17, В. Белинский 32/1- в период с 08:30 — 17:00
— ул. Буюкань 2, 6, 13A, Киприан Порумбеску 1-31, 2-18, Ион Некулче 3, М. Тэнасе 1-17, 2-22, Примэверий 25, Штефан Няга 5, 7, 9, 11, В. Лупу 8, 16/1, В. Белинский 2/1, 2/2, 2A, 2B, 6, 8, 10 – в период с 9:20 — 17:00
— ул. 27 марта 3, 4, 4/1, 6, 8, 8/1, Каля Ешилор 15, 19/2, 21, Кэлэрашь 78, Друмул Кручий 31, Трушень 1, 3A, 8, 10, Тэрыний 7-61, 8-60 – в период с 09:00 — 17:00
— ул. 27 Марта 9, 10, 14/3, 15, Бариера Скулень 30, 36, 38, Бариера Скулень 7, 12-48, 23, 43, Басарабилор 37, Кэлэрашь 22-100, 23-93, 47/1, 47/2, 47/3, пер. Кэлэрашь 1A, 3, 12/1, 12/4, 12/5, 12A, 12G, 12, 63, 67, Милано 3-43, 52-94, Торино 1-29, 2-12, Тэрыний 82 – в период  с 9:30 — 12:00
— ул. А. Донич 1, В. Белинский 56-76, 73-89, 79A, 81A,B, 70A – в период  с9:30 — 17:00

Ботаника:
— ул. Фрумушика 1-7, 4-8, Мунчешть  29-83, 46-82, Сф. Треиме 6 — в период с 09:00 — 17:00
— ул. Дачия 20, 1-4 — в период с 09:30 — 17:00

Более подробную информацию можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11.

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Теги:
электроэнегия, Молдова, Кишинев, Общество
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  • Алексей Гривач
    За счет соседей

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