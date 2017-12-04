Далеко ли в Молдове до эпидемии простудных заболеваний

По сравнению с прошлым годом сейчас в нашей стране регистрируется рост ОРВИ

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Число острых респираторных заболеваний в Молдове в начале декабря превышает прошлогодние показатели. Об этом в понедельник на заседании муниципальных служб заявил глава управления здравоохранения примэрии Кишинева Михай Молдовану.

По его словам, на минувшей неделе в Молдове зарегистрированы 7280 случаев ОРВИ.

"Это небольшое падение по сравнению с прошлой неделей, но рост в 14,4% по сравнению с этой неделей 2016 года. В Кишиневе заболеваемость несколько ниже, чем на прошлой неделе — 2281 случаев по сравнению с 2328. Среди них 71% — дети, большая часть – до 6 лет", — сказал Молдовану.

Он подчеркнул, что из общего количества заболевших 43 человека госпитализированы, из них — 37 детей. В Кишиневе процесс вакцинации полностью завершен.

По словам чиновника, до эпидемии в стране еще далеко, так как на данный момент регистрируется 205 случаев заболевания на 100 тысяч человек.

"Эпидемиологический порог — 312 случаев на 100 тысяч населения. Случаев заболевания гриппом не было. В Рышканском районе у одного пациента было подозрение на грипп, но лабораторно оно не подтвердилось", — сказал Молдовану.

Также он подчеркнул, что в данный момент серьезных опасений в связи с простудными заболеваниями в стране нет.

"О риске можно говорить, когда заболеваемость приближается к 300 случаям заболевших на 100 тысяч человек. Кроме того, в соседних странах, Румынии и Украине, пока также не было зарегистрировано случаев заболевания гриппом", — пояснил Молдовану.