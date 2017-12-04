В Москве экстренное предупреждение: график полетов в Кишинев изменен

В столице России объявлено экстренное предупреждение из-за снега, дождя и усиления ветра: непогода внесла коррективы и в работу московских аэропортов – как летают самолеты в Кишинев

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. МЧС объявило экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий в российской столице. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в соцсети Twitter. В связи с этим внесены коррективы в работу аэропортов Москвы.

"Экстренное предупреждение: по информации ФГБУ "Центральное УГМС" в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 22.00 4 декабря местами в Москве ожидается мокрый снег; дождь; гололед; усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. На дорогах гололедица. Будьте осторожней", — сообщили в МЧС.

Экстренное предупреждение:

По информации ФГБУ "Центральное УГМС" в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 22:00 4 декабря местами в Москве ожидается мокрый снег; дождь; гололед; усиление ветра с порывами до 15 м/с. На дорогах гололедица.

Будьте осторожней!https://t.co/nDABpIinhD — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 4 декабря 2017 г.

​Непогода повлияла на работу московских аэропортов — десятки авиарейсов задержаны, некоторые отменены вовсе. Так в Кишинев самолет рейсом 9U174/S74535 из аэропорта Домодедово прилетит в 12.24 вместо 11.40, а рейс GH157/S7157 ожидается в молдавской столице в 13.26 вместо 12.35.

Задерживается и вылет самолетов в Москву из аэропорта Кишинева. Так с опозданием в столицу России отправится рейс SU1847 в Шереметьево и 9U171/S74538 в Домодедово. Задержка составит в среднем 50 минут.