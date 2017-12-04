Сразу трое заключенных скончались за неделю в тюрьмах Молдовы

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Только за одну неделю скончались трое заключенных молдавских тюрем. Один из последних случаев зарегистрирован в воскресенье, 3 декабря. По данным пресс-службы департамента пенитенциарных учреждений страны, в реанимации столичной больницы Святой Троицы умер узник тюрьмы, страдавший тяжелыми хроническими заболеваниями.

"Мужчина в возрасте 65 лет находился на лечении в медицинском учреждении с 24 ноября. У него был диагностирован хронический гепатит, обширный инфильтративный туберкулез легких. Проинформированы родственники заключенного, прокуроры и офис народного адвоката", — сообщили в ведомстве.

Еще один заключенный скончался 1 декабря около 21.00. Врачи больницы пенитенциара Прункул №16 предприняли все необходимые меры для его спасения. Речь идет о 51-летнем мужчине, который страдал окнологическим заболеванием.

Также в Прункул умер еще один 51-летний мужчина, страдавший хронической бронхопатией. Смерть зарегистрирована 29 ноября.