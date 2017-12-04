Список сужается: отсеяны кандидаты на пост главы НАЦ

Два претендента на должность руководителя Национального антикоррупционного центра исключены из списка

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Члены парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету по итогам рассмотрения заявок претендентов на вакантную должность директора Национального антикоррупционного центра (НАЦ) отсеяли двух кандидатов.

Таким образом, к этапу интервью допущены всего четыре человека — Вячеслав Гуцан (Академия полиции имени Штефана чел Маре), глава управления уголовного преследования НАЦ Богдан Зумбряну, еще один представитель НАЦ Игорь Карлашук и доктор юридических наук Сава Маймеску.

"Заявки юриста Андриана Морой и бывшего сотрудника министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Валентина Доготарь не выполнили условий, установленных в организационном регламенте", — пояснили в парламенте.

Интервью с четырьмя кандидатами запланировано на 12 декабря. Кандидатуру победителя будут обсуждать в рамках пленарного заседания высшего законодательного органа страны.

Конкурс на пост директора НАЦ был инициирован 19 октября и завершился 29 ноября. Мандат действующего руководителя структуры Виорела Кетрару истек 25 октября этого года.

Согласно местному законодательству, глава антикоррупционного центра назначается на пятилетний срок большинством голосов депутатов без возможности назначения на новый срок. Должность руководителя НАЦ несовместима с любой другой оплачиваемой деятельностью — за исключением научной, преподавательской и творческой.