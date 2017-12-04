Как епископ из Молдовы по Москве на танке ехал - рассказывает сам участник этого случая, старообрядческий епископ Молдовы Евмений

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Епископ Кишиневский и всея Молдовы Русской православной старообрядческой церкви Евмений (Михеев) недавно отметил 75-летие, а в будущем году исполнится 50 лет с начала его духовного служения.

Епископа Евмения поздравляли специально с этой целью прибывший в Молдову предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Корнилий (Титов) и посол России в Молдове Фарит Мухаметшин.

Загадка Мазаракиевского холма >>>

Как сообщает газета "Русское слово", епископ Евмений занял кишиневскую кафедру в 2005 году, приехав в Молдову из подмосковного города Верея, где 36 лет он был настоятелем местного храма.

Известно, что дед молдавского старообрядческого епископа также был священником РПСЦ. В начале ХХ века он был вынужден скрываться, за свои убеждения был лишен свободы. Но в сердце иерарха нет обиды на советскую власть. Он признается, что никто в его роду никогда не копил злобу на прошлый политический строй. Лучшим "ответом" на вызовы судьбы Евмений считает продолжение дела своего деда. Он стал священником в 26 лет. Представителями старообрядческого клира стали двое его сыновей. Отец Алексей и отец Иоанн служат священниками в приходах Московской области, как и зять, отец Артемон.

© Sputnik/ Николай Костыркин Посол России поздравил старообрядческого епископа Молдовы с 75-летием

Отец епископа Евмения был заслуженным учителем РСФСР, всю жизнь преподавал математику в школе. Его дядя, Николай Михеев, погиб в Великую Отечественную, воевал в танковых войсках. Где он лежит, до сих пор неизвестно.

Книгу о старообрядцах презентовали в Кишиневе >>>

За все время своего служения епископ Евмений часто путешествовал. Для того, чтобы исповедовать тяжелобольного, однажды на лыжах добирался в село. А по Москве накануне 9 Мая даже на танке ехал. И по мордовским лагерям «попутешествовал», и по тюрьмам — причащал, исповедовал, отпевал, наставлял.

"Из-за репетиции парада часть улиц перекрыли, и я опаздывал на службу. Так меня постовой милиционер на танк посадил, говорит: "Езжай, батюшка, с Богом!"", — вспоминает епископ в интервью газете "Русское слово".