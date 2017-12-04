Налог на собак: очередная попытка выкачки денег, или помощь нуждающимся

Владельцев собак в Кишиневе обяжут с 2018 года платить налог за домашних питомцев: на что направлена эта инициатива и каковы плюсы и минусы этого решения

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. С 2018 года жители Кишинева, у которых есть собаки, будут обязаны платить налог на животных в размере 120 леев в год. Соответствующий пункт включен в проект местных налогов на следующий год, за который проголосовали муниципальные советники в первом чтении.

© Sputnik / RODION PROCA Дудник: бродячих собак в Кишиневе убивают током и душат в мешках

Оплачивать налог можно будет в ветеринарных клиниках. Как уверяют в мэрии, эти деньги пойдут на стерилизацию бродячих животных и обустройство питомников. Мнения кишиневцев по поводу этой инициативы разошлись. Одни считают, что эти лишний способ отмыть деньги, другие надеются на решение проблем, связанных с бездомными животными.

Председатель общественной организации по защите бродячих животных "ALGA" Валентина Дудник прокомментировала Sputnik эту инициативу. По ее мнению, это абсолютно нормальный и ответственный подход к проблеме животных.

"Если будет действительно так, как говорят, то, конечно, это шаг на встречу бездомным собакам и общественным организациям по защите бродячих животных. Надеюсь, что это не просто пустые слова, а что деньги действительно пойдут на помощь бездомным животным, а также на благоустройство площадок для выгула собак", — отметила собеседница.

Дудник отметила, что наслышана о комментариях недовольных этой инициативой. "Недовольных немного. Введение такого налога — это нормальная практика, которая действует во многих странах. И к слову, налог там намного выше", — добавила Дудник.

Собеседница не исключила, что некоторые будут пытаться уклониться от уплаты налога. "Все зависит от сознания людей. Конечно, если ты содержишь собаку и этому есть подтверждение, то ты обязан заплатить налог. Тем более что 120 леев в год — это для многих горожан не такие большие деньги", — сказала общественница.

Она подчеркнула, что все же проект нуждается в доработке. Так, по мнению Дудник, можно сделать скидку или вовсе освободить от уплаты налога пенсионеров и инвалидов. Кроме того, своеобразную льготу можно сделать и владельцам дворняжек, а также тем, кто содержит большое количество животных.

"Мы в ответе за тех, кого приручили. Эта цитата должна быть слоганом. Надо помогать животным и не нужно шарахаться этих 120 леев в год, так как сумма не большая, чтобы помочь бродячим собакам. Помогая приютам и бездомным животным, мы будем воспитывать нормальное поколение на любви и заботе о животных, а не на жестокости и насилии над ними. Какое отношение к животным, такое отношение и друг к другу", — заключила Дудник.