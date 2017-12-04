В Приднестровье построят доступное жилье на российские инвестиции

В Левобережье планируют реализовать проект по возведению доступного жилья на средства российских инвесторов

ТИРАСПОЛЬ, 4 дек — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье подготовлен проект по строительству доступного жилья. По расчетам, планируется возвести 69 пятиэтажных домов и привлечь к финансированию российских инвесторов. Об этом рассказал на итоговой пресс-конференции лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Это так называемое долевое строительство, но основную нагрузку в виде строительства коробки дома и обеспечения всех коммуникаций возьмет на себя государство. Все проекты я лично отвез вице-премьеру России Дмитрию Рогозину по его просьбе. Мы готовы реализовать эту программу", — подчеркнул глава региона.

По проекту, трехкомнатная квартира площадью более 90 квадратных метров обойдется чуть более девяти тысяч долларов, двухкомнатная — в семь тысяч долларов, однокомнатная — в четыре тысячи долларов.

"Это реально доступное жилье. В перспективе можно будет говорить о кредитовании, но, думаю, люди смогут изыскать такие суммы. Это я могу сказать по опыту строительства жилья для сотрудников милиции. Если проект будет реализован, это станет большим рывком в жилищном капитальном строительстве", — отметил Красносельский.

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По его словам, в строительство доступного жилья намерены привлечь местное производство.

"Мы хотим запустить механизмы работы приднестровской экономики, стать самодостаточными в сфере строительства. Учитывая объемы строительства, эти механизмы будут работать. Я в этом уверен", — заявил он.

Как сказал Красносельский, металл может предоставить Рыбницкий металлургический завод, цемент — Рыбницкий цементный комбинат, кабель — "Молдавкабель", а другие сопутствующие материалы завезут также приднестровцы, работающие по патенту.