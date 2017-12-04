Праздник с изюминкой: в одном из сел Молдовы появилась необычная елка

Альтернатива рождественской ели в Кишиневе: второй год подряд двор жилого дома на въезде в одно из молдавских сел украшает елка из навоза и кукурузной ботвы

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Пока одни смакуют скандал с елкой в центре Кишинева, другие мастерят главный атрибут рождественских и новогодних праздников из подручных средств. Житель села Хечул Векь Сынжерейского района Марин Пынзару установил во дворе своего дома елку из… навоза и чеклеша (кукурузная ботва).

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Такая навозная скульптура в виде ели украшает двор семейства Пынзару второй год подряд. "Елка" украшена игрушками, ненужными вещами и гирляндами. Так что вечером она еще и по-праздничному подмигивает прохожим яркими огоньками.

Хозяин дома считает, что пока одни устраивают скандалы из-за рождественского дерева, в селе Хечул Векь появилась своя уникальная "елка" на радость всем местным жителям.

"В течение всего года меня спрашивали, будет ли "елка" и в этот раз? Конечно, да. Все знают, что Марин сделает, и о другой елке и не думают, потому что у села есть "елка". Она стоит на въезде в село", — заявил мужчина в комментарии местному телеканалу.

По его словам, он не думал, что "елка", которую он соорудил в прошлом году получит такую популярность. Вот так праздничная "елка" выглядела в прошлом году.

В этом году в "сборке" праздничной "ели" потребовалось больше сподручных средств, таким образом скульптура оказалась немного выше прошлогодней.

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