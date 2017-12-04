В Кишиневе официально зажгли огни на рождественской ели

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. В понедельник вечером в Кишиневе официально зажгли огни на главной елке республики.

"Это ель для всех вас. Наконец, она у нас есть. Зимние праздники — самые прекрасные. Нужно оставить все плохое позади и с чистым сердцем направиться навстречу Новому году", — сказала и.о. примара Кишинева Силвия Раду.

© Sputnik/ Наталья Селиверстова Праздник с изюминкой: в одном из сел Молдовы появилась необычная елка

В честь этого события в центре молдавской столицы организован концерт, в котором принимают участие Раду Долган, Серж Кузенкофф, Игорь Русу, Ленуца Григорица, Мария Илиуц, Братья Кордуняну и группа "Megapolis".

Ель установили на площади Великого национального собрания в Кишиневе 2 декабря. Это уже вторая новогодняя красавица, которую за день устанавливали на центральной площади. Первую везли в молдавскую столицу из украинского Ивано-Франковска. Рождественское дерево, которое выбрали к зимним праздникам, должно было стать самым высоким, которое когда-либо украшало главную площадь страны. Ель высотой почти 30 метров планировалось установить к 1 декабря, однако доставить ее в Кишинев не успели. В итоге делать это начали лишь утром 2 декабря. Однако в процессе транспортировки дерево серьезно пострадало. Лишь увидев фотографии того, как оно выглядит теперь, по городу тут же началась волна возмущений, на что отреагировала и.о. примара Кишинева, распорядившись заменить его.