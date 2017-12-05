Что бесит на свадьбах в Молдове: нудный тамада и подписанные конверты

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. В Молдове к свадьбам относятся по-особому.

Молдавская свадьба большая, веселая, дорогая и, конечно, "лучше, чем у соседа". Но в погоне за пышностью этот красивый ритуал превращается в обыкновенный фарс. Чтобы сыграть свадьбу "не такую как у всех" молодые, не раздумывая, берут кредит. Да, молдавские банки предоставляют займы даже на такие нужды.

А чтобы окупить это незабываемое торжество, надо пригласить больше гостей. Схема расходов бесхитростна — лимузин или какая-нибудь дорогая иномарка, взятая в аренду, ресторан с хорошей и вкусной кухней, чтобы не ударить в грязь лицом перед гостями, декор (больше-больше цветов и воздушных шариков), торт, свадебное платье, а лучше даже два, прическа и макияж для невесты, костюм жениха (один), тамада, музыканты/местный бомонд, фотограф и/или оператор.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Мемориальный Комплекс "Вечность"

Программа празднования тоже достаточно стандартная. В первой половине дня — официальные мероприятия, фотосессия, а дальше гулянья с ломящимися от разносолов и спиртного столами, конкурсами на любой вкус, танцами, песнями. Как правило, молдавские свадьбы завершаются далеко за полночь и плавно перетекают на следующий день.

Sputnik поинтересовался у нескольких кишиневских фотографов о закулисье работы на таких торжествах, а также о том, что может вывести из себя на молдавской свадьбе профессионала с камерой.

Скупая парочка

Как правило, молодые начинают подготовку заранее, продумывая каждую деталь, и, конечно, ищут варианты, на чем можно сократить расходы. Экономят они буквально на всем, в том числе и на фото/видео. Некоторые заказывают дешевое фото и видео, а кто-то выпрашивает скидку, хотя на других вещах могут не экономить, например, покупая сразу два свадебных платья невесте. Впрочем, на этом "скупость" не ограничивается. Некоторые молодожены не предусматривают стол для музыкантов и фотографа/оператора.

Стандартные вопросы, которые могут задеть профессионала: "Почему так дорого стоит съемка? Почему за такие деньги столько фотографий?". Бюджетные фотографы и новички берут от 250 евро. Правда, некоторые берут и меньше. Средняя цена — от 500 евро. Самые дорогие фотографы в Молдове берут от 2000-2500 евро.

Царевна-Несмеяна и брутал для love story

Есть пары, с которыми на фотосессиях работать очень тяжело. Они либо полностью зажаты, — и фотографам приходится идти на все, чтобы добиться хоть какой-то эмоции, — либо ведут себя так, словно мимо проходили и оказались в этом месте совершенно случайно. Но самое забавное происходит потом, когда, увидев фото, такие "модели" расстраиваются и выражают свое негодование, что у них кислые лица.

Хамы

Пьяные гости, которые, конечно, раздражают не только съемочную группу, но и весь персонал, задействованный на свадьбе, гостей и самих молодых. "Фотограф, сними меня вот с этим человеком… и вот с этим… и вот так, и этак…". От большого количества выпитого алкоголя в таком человеке просыпается "супермодель".

© Sputnik/ Rodion Proca Самые громкие и роскошные свадьбы 2016 года в Молдове

Гость "всезнайка"

Некоторые приглашенные звезды или гости начинают учить фотографа, как надо снимать. Как и любого другого человека фотографов раздражает, когда их поучают их же работе.

Генератор вопросов

Когда вопросы по делу, конечно, раздражать это не может. Но на свадьбах попадаются и такие экземпляры гостей, от которых становится не по себе. Самые популярные вопросы, на которые оператор/фотограф, ответит хоть и со снисхождением, но все-таки с ноткой раздражения: "Ты профессиональный фотограф/оператор?", "У тебя профессиональная техника?", "А сколько стоит объектив?", "А ты можешь обработать фото и сделать меня худее?" и многое другое.

Человек-зазывала

Без такого "кадра" не обходится ни одна свадьба. Это тот человек, который мешает фотографу снимать молодых, сразу создавая вокруг них толпу. Это тот человек, который жаждет быть в центре события. Конечно, можно объяснить это тем, что он пытается как-то помочь организовать процесс, но на деле, как правило, такой инициатор только мешает.

А когда будут фото, ну хоть пару для соцсети

Такой вопрос вызовет нервную дрожь у любого фотографа. Не успев отработать целый день свадьбы, сделав тысячи снимков, клиент может огорошить: "А когда будут фото?.. Ну, хоть пару для соцсетей". А ведь эти несколько фотографий нужно еще обработать.

Есть и плюсы

Фотографы рассказали и о плюсах своей профессии, главный из которых — свобода самовыражения и работы, которые получаются в итоге. По словам некоторых из них, приятно работать, когда свадьба веселая и энергичная, тогда только и успевай ловить моменты, кадры которых останутся молодоженам на всю жизнь как приятное воспоминание. От этого и получаешь драйв!