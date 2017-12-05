07:16 05 Декабря 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
ТЭЦ

Пять причин, почему из Кишинева хочется сбежать

© Sputnik/ Евгений Панасенко
Общество
Получить короткую ссылку
14 0 0

Паркуюсь, как хочу, и езжу, где вздумается: Кишинев поражает хамством за рулем со стороны водителей, кошмарными пробками, убитыми дорогами, а также отсутствием регламентированных стоянок и бездействием ответственных лиц

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik, Елена Комолова. Кишинев давно уже утратил звание "Мой белый город", превратившись в ничем не примечательный населенный пункт с грязными улицами, облепленными в два ряда машинами и снующими маршрутками. Уже никого не удивить ямами и рытвинами, автомобильными пробками, тем, что дороги нужно расширять, строить развязки и, в конце концов ездить по правилам. Разве что только некоторых туристов, которые разбегаются из Кишинева по достопримечательностям Молдовы, ну потому что столица республики не может не испугать. А ведь это визитная карточка страны.

Кишинев, город тонет в грязи
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Кишинев и все его оттенки серого и коричневого

Решение проблем в стиле Киртоакэ?

В транспортном коллапсе, ежедневно обрушивающимся на столицу, винить можно кого угодно, но в первую очередь — из рук вон плохой менеджмент, которым занимался отстраненный с поста столичного градоначальника либерал Дорин Киртоакэ. Именно под его долгим и "чутким" руководством городом Кишинев пришел в состояние непрекращающейся деградации. Исторический центр убит — задохнулся в рекламе, изуродован безбожным ремонтом фасадов, обескровлен отсутствием должной реставрации и новыми застройками. Движение общественного транспорта с легкой подачи либерала менялось по несколько раз в год так, что жители столицы до сих пор не привыкли к новым маршрутам. Транспорт… Чего только стоят разбитые и переполненные маршрутки, тариф на который подумывают повысить. Чего стоят только дороги, которые регулярно латают да так, что после свежевыполненного многомиллионного ремонта вновь появляются ямы да ухабы. Примеров и приводить не надо. Каждый кишиневец знает не одну такую "отремонтированную" дорогу. А с парковками Киртоакэ вопрос решить хотел и вовсе "по-свойски", задумав сделать их платными, даже в жилых дворах столицы. Бюджет на этот проект рассчитывался баснословный, но "грандиозным" планам либерала не суждено было сбыться. Идеей "парковочной революции" и ее разработчиками заинтересовался Национальный антикоррупционный центр. И Киртоакэ оказался фигурантом уголовного дела, и как потом выяснилось… не одного.

Как быть…?

О том, каким должен выглядеть Кишинев, чтобы город избавился от пробок, а также о том, как решить проблему с парковками в столице Sputnik рассказал бывший первый заместитель главного архитектора Валерий Лупашку.

Парковка
© Sputnik/ Алексей Даничев
Синдром кумэтризма: самые "крутые" парковщики Кишинева

По его мнению, вопрос с организацией транспортного движения в Кишиневе, а также с парковочными местами надо решать комплексно.

"Вместе с транспортной схемой, вместе с разветвленной сетью пешеходных улиц и дорог, автомагистралей, а также парковок, стоянок. Наземные парковки в городе возможны, но для этого нужны не только грамотные проектные решения, которых, к сожалению, до сих пор у нас нет. Все, что мы сейчас видим, это просто профанация", — сказал собеседник.

Как считает Лупашку, пока в столице к транспортной проблеме и к вопросу парковок подходят наобум. "Как у нас решают проблемы? Давайте тротуары займем машинами и елочкой посадим деревья? Вот и все", — констатировал эксперт.

Специалист обратил внимание на мировую практику проектирования транспортной сети. "Предложения должны отвечать не только сиюминутным проблемам, но и тем, которые могут появиться в будущем. Сделайте это на том уровне, на котором необходимо и городу, и администрации столицы, чтобы парковки были уже на века. Здесь целый комплекс вопросов, которые остаются не решенным", — добавил Лупашку.

Велосипед изобретать не надо

Он отметил, что Кишиневу есть с кого брать пример. "При чем далеко ходить не надо. Почему-то у нас пытаются изобрести велосипед. В первую очередь необходимо сделать проектные предложения по каждому фрагменту, необходимы концептуальные вещи, которые должны быть приняты на уровне муниципального совета. Это должны сделать люди, которые не только умеют рисовать, но и могут отстоять свои идеи", — сказал специалист.

Автомобильная пробка
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Кишинев - сплошная пробка: водители ругаются, полиция разводит руками

Во-вторых, как подчеркнул эксперт, нужна грамотная администрация. Он обратил внимание, что в Кишиневе "на частном автомобиле можно ездить где угодно, хоть по тротуару, хоть по газону".

"Необходимо сделать новую транспортную схему, где-то запретить проезд, продумать и расставить новые дорожные знаки. Люди привыкли подъезжать к пункту назначения прямо на автомобиле, но ведь можно и пройтись пару метров, оставив машину в менее оживленном участке. Пора приучать людей ходить пешком, ездить на велосипедах. Этот вид транспорта у нас должен развиваться", — пояснил Лупашку.

По его мнению, основную массу нагрузки на себя должен взять общественный транспорт столицы, который нужно развивать по новой структуре, по новым схемам и новым тенденциям. "На мой взгляд, все, что сделано сегодня не отвечает современным требованиям развития общественного транспорта", — заключил эксперт.

Эвакуация автомобиля
© Sputnik/ Андрей Рудаков
В Кишиневе две беды - дураки и парковки

Немного о менталитете

Лидер общественного движения "СтопХам" Молдова Александр Чолак считает, что Отсутствие необходимого количества парковок — общая проблема городов Молдовы и стран Западной Европы, однако в случае наших западных соседей менталитет не позволяет оставлять автомобиль в неположенном месте.

Частичное решение этой проблемы в Молдове собеседник видит в том, чтобы полиция штрафовала нарушителей каждый раз при новом случае попрания ПДД. Ведь, если человек получит пять штрафов подряд, то он задумается над тем, нужно ли ему шестое взыскание. А то происходит, как в глупой комедии, сетует правозащитник, — получил водитель штраф за незаконную парковку вчера, а сегодня его машина все равно стоит на том же месте.

По теме

"Голубая мечта" Киртоакэ: подземная парковка на Комсомольском озере
Гении парковки: ни велосипедист, ни пешеход - никто не пройдет
Королева парковки: Алина Зотя угодила в автохамы
Теги:
парковки, транспорт, дороги, Валерий Лупашку, Молдова, Кишинев
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Олимпийские кольца на набережной Адлеровского района Сочи.
    Кухонная свобода

    Почему большинство латвийских спортсменов осуждают издевательства МОК над российскими чемпионами, но боятся открыто выступать в СМИ.

  • Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, архивное фото
    Под угрозой уничтожения

    В эксклюзивном интервью Sputnik Литва Владимир Жириновский рассказал, почему прибалтийские страны могут быть уничтожены в случае конфликта России и Запада.

  • Серый паспорт негражданина Эстонии
    Массовое безгражданство

    На встрече европейских правозащитников и представителей Европарламента раскритиковали дискриминационную политику Эстонии в отношении русскоязычного населения.

  • Строительство АЭС в Островце, архивное фото
    Второй пошел!

    Корпус реактора второго энергоблока весом более 330 тонн и диаметром 4,5 метра установили на Белорусской атомной электростанции.

  • Жан-Жак Джейкобс
    Из философа в пекари

    История французского философа Жана-Жака Джейкобса, который перебрался в Тбилиси и сейчас выпекает вкуснейший грузинский хлеб "цители долис пури".

  • Продукция завода Абхазские сады
    Джемовый рай

    Как в Абхазии изготавливают джем из разных цитрусовых и фруктов, и куда потом экспортируют продукцию - в материале Sputnik.

  • Группа миротворцев Вооруженных сил Азербайджана отправляется в Афганистан, фото из архива
    Азербайджанское усиление

    Азербайджан со следующего года намерен увеличить количество своих миротворцев, участвующих в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.

  • Эдвард Налбандян
    Дайте жалобную книгу!

    Глава МИД Армении высказал недовольство в связи с инцидентом, произошедшим в рамках заседания ПА Организации Черноморского экономического сотрудничества.

  • Сейтказы Матаев вышел на свободу
    Я свободен!

    Бывший глава Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев, приговоренный к шести годам лишения свободы, вышел по УДО.

  • Архивное фото имама Чубак ажы Жалилова
    Если б я был султан…

    Бывший муфтий Кыргызстана рассказал, откуда у него вторая жена, при том, что законодательство республики запрещает многоженство.

  • Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы, архивное фото
    Мигрант в кадре

    В Таджикистане впервые пройдет всемирный фестиваль фильмов о миграции, приуроченный к Международному дню мигранта.

  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
    С первым годом!

    Ровно год назад 4 декабря Узбекистан выбирал нового президента – на внеочередных президентских выборах главным кандидатом был Шавкат Мерзиёев.

  • Сергей Стукало
    Осетинская правда

    Писатель Сергей Стукало рассказал Sputnik о событиях начала 90-х и о выпуске новых книг посвященных грузино-осетинскому конфликту.

  • Олимпийские кольца на набережной Адлеровского района Сочи.
    Кухонная свобода

    Почему большинство латвийских спортсменов осуждают издевательства МОК над российскими чемпионами, но боятся открыто выступать в СМИ.

  • Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, архивное фото
    Под угрозой уничтожения

    В эксклюзивном интервью Sputnik Литва Владимир Жириновский рассказал, почему прибалтийские страны могут быть уничтожены в случае конфликта России и Запада.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

В Кишиневе официально зажгли огни на рождественской ели
Новый год как предчувствие: в Кишиневе зажгли огни на главной ели
Премьера – театр С улицы Роз поставил Мертвые души
Премьера – театр "С улицы Роз" поставил "Мертвые души"
Численность населения Молдовы по районам
Численность населения Молдовы по районам

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться