Пять причин, почему из Кишинева хочется сбежать

Паркуюсь, как хочу, и езжу, где вздумается: Кишинев поражает хамством за рулем со стороны водителей, кошмарными пробками, убитыми дорогами, а также отсутствием регламентированных стоянок и бездействием ответственных лиц

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik, Елена Комолова. Кишинев давно уже утратил звание "Мой белый город", превратившись в ничем не примечательный населенный пункт с грязными улицами, облепленными в два ряда машинами и снующими маршрутками. Уже никого не удивить ямами и рытвинами, автомобильными пробками, тем, что дороги нужно расширять, строить развязки и, в конце концов ездить по правилам. Разве что только некоторых туристов, которые разбегаются из Кишинева по достопримечательностям Молдовы, ну потому что столица республики не может не испугать. А ведь это визитная карточка страны.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Кишинев и все его оттенки серого и коричневого

Решение проблем в стиле Киртоакэ?

В транспортном коллапсе, ежедневно обрушивающимся на столицу, винить можно кого угодно, но в первую очередь — из рук вон плохой менеджмент, которым занимался отстраненный с поста столичного градоначальника либерал Дорин Киртоакэ. Именно под его долгим и "чутким" руководством городом Кишинев пришел в состояние непрекращающейся деградации. Исторический центр убит — задохнулся в рекламе, изуродован безбожным ремонтом фасадов, обескровлен отсутствием должной реставрации и новыми застройками. Движение общественного транспорта с легкой подачи либерала менялось по несколько раз в год так, что жители столицы до сих пор не привыкли к новым маршрутам. Транспорт… Чего только стоят разбитые и переполненные маршрутки, тариф на который подумывают повысить. Чего стоят только дороги, которые регулярно латают да так, что после свежевыполненного многомиллионного ремонта вновь появляются ямы да ухабы. Примеров и приводить не надо. Каждый кишиневец знает не одну такую "отремонтированную" дорогу. А с парковками Киртоакэ вопрос решить хотел и вовсе "по-свойски", задумав сделать их платными, даже в жилых дворах столицы. Бюджет на этот проект рассчитывался баснословный, но "грандиозным" планам либерала не суждено было сбыться. Идеей "парковочной революции" и ее разработчиками заинтересовался Национальный антикоррупционный центр. И Киртоакэ оказался фигурантом уголовного дела, и как потом выяснилось… не одного.

Как быть…?

О том, каким должен выглядеть Кишинев, чтобы город избавился от пробок, а также о том, как решить проблему с парковками в столице Sputnik рассказал бывший первый заместитель главного архитектора Валерий Лупашку.

По его мнению, вопрос с организацией транспортного движения в Кишиневе, а также с парковочными местами надо решать комплексно.

"Вместе с транспортной схемой, вместе с разветвленной сетью пешеходных улиц и дорог, автомагистралей, а также парковок, стоянок. Наземные парковки в городе возможны, но для этого нужны не только грамотные проектные решения, которых, к сожалению, до сих пор у нас нет. Все, что мы сейчас видим, это просто профанация", — сказал собеседник.

Как считает Лупашку, пока в столице к транспортной проблеме и к вопросу парковок подходят наобум. "Как у нас решают проблемы? Давайте тротуары займем машинами и елочкой посадим деревья? Вот и все", — констатировал эксперт.

Специалист обратил внимание на мировую практику проектирования транспортной сети. "Предложения должны отвечать не только сиюминутным проблемам, но и тем, которые могут появиться в будущем. Сделайте это на том уровне, на котором необходимо и городу, и администрации столицы, чтобы парковки были уже на века. Здесь целый комплекс вопросов, которые остаются не решенным", — добавил Лупашку.

Велосипед изобретать не надо

Он отметил, что Кишиневу есть с кого брать пример. "При чем далеко ходить не надо. Почему-то у нас пытаются изобрести велосипед. В первую очередь необходимо сделать проектные предложения по каждому фрагменту, необходимы концептуальные вещи, которые должны быть приняты на уровне муниципального совета. Это должны сделать люди, которые не только умеют рисовать, но и могут отстоять свои идеи", — сказал специалист.

Во-вторых, как подчеркнул эксперт, нужна грамотная администрация. Он обратил внимание, что в Кишиневе "на частном автомобиле можно ездить где угодно, хоть по тротуару, хоть по газону".

"Необходимо сделать новую транспортную схему, где-то запретить проезд, продумать и расставить новые дорожные знаки. Люди привыкли подъезжать к пункту назначения прямо на автомобиле, но ведь можно и пройтись пару метров, оставив машину в менее оживленном участке. Пора приучать людей ходить пешком, ездить на велосипедах. Этот вид транспорта у нас должен развиваться", — пояснил Лупашку.

По его мнению, основную массу нагрузки на себя должен взять общественный транспорт столицы, который нужно развивать по новой структуре, по новым схемам и новым тенденциям. "На мой взгляд, все, что сделано сегодня не отвечает современным требованиям развития общественного транспорта", — заключил эксперт.

© Sputnik/ Андрей Рудаков В Кишиневе две беды - дураки и парковки

Немного о менталитете

Лидер общественного движения "СтопХам" Молдова Александр Чолак считает, что Отсутствие необходимого количества парковок — общая проблема городов Молдовы и стран Западной Европы, однако в случае наших западных соседей менталитет не позволяет оставлять автомобиль в неположенном месте.

Частичное решение этой проблемы в Молдове собеседник видит в том, чтобы полиция штрафовала нарушителей каждый раз при новом случае попрания ПДД. Ведь, если человек получит пять штрафов подряд, то он задумается над тем, нужно ли ему шестое взыскание. А то происходит, как в глупой комедии, сетует правозащитник, — получил водитель штраф за незаконную парковку вчера, а сегодня его машина все равно стоит на том же месте.