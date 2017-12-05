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Точный прогноз погоды в Молдове на 6 и 7 декабря: когда ждать снега

© Sputnik/ Игорь Подгорный
Общество
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (192)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также - народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 5 декабря, на территории всей страны  ожидается пасмурная погода, утром возможны туманы, вероятны слабые осадки и даже небольшой снежок.  В среднем дневной максимум будет держаться на уровне +3 + 5 градусов по Цельсию.

Атмосферное давление пониженное, днем ожидаются геомагнитные бури. Медики рекомендуют всем, кто страдает метеочувствительностью, следить за здоровьем и принимать назначенные специалистами препараты. 

В ближайшие дни — 6 и 7 декабря — на большей части территории страны прогнозируются осадки, вероятно выпадение слабого снега. Ночью — заморозки. 

Температура воздуха днем в среднем составит — 1..+4 С. Температурный режим останется прежним. 

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Праздники

Говорили, что после Прокопьева дня, 5 декабря, устанавливается санный путь, и можно смело выезжать на санях. В это же время проводились ярмарки, на которых торговали санями. На дорогу ставили специальные зимние вехи, которые помогали обозначить путь — столько снега было в это время.

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Вехи представляли собой специальные колья с паклей, соломой или ветошью, прикрепленными к верхней части. Это были своеобразные ориентиры, которые устанавливались на льду, чтобы странници не провалились в прорубь или полынью. Дороги обычно прокладывали всем селом, а работники после окончания трудовой деятельности 5 декабря, собирались на общий праздник, где ели, пили, общались между собой. Часто вскладчину покупали барана, жарили его и угощались. Также в некоторых регионах готовили рыбу. Мужчины в это время на Руси санничали — занимались производством саней и чинили их. Дети собирались шумными компаниями и катались с горы. Также к ним могла присоединиться и деревенская молодежь. Вечером 5 декабря загадывали загадки и веселились.

Народные приметы на 5 декабря

  1. Теплая погода на Прокла — зима будет снежной и длинной
  2. Если человек родился в день Прокла, 5 декабря, то он будет хорошо знать свое предназначение
  3. В качестве талисмана человеку, рожденному 5 декабря, стоит носить турмалин
  4. Сажа разгорелась у костра — погода будет снежной и пасмурной
  5. Волки 5 декабря близко подошли к избе — зима будет суровой и морозной, а весна наступит нескоро
  6. В морозный день 5 декабря вода в проруби находится выше уровня льда — примета к тому, что в ближайшие дни будет мокрый снег и оттепель
Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (192)

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Теги:
погода, Молдова, Кишинев, Погода, Общество
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