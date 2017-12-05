ВЦИОМ: Молдова - в лидерах по соблюдению прав русскоязычного населения

Россияне включили Молдову в список лидеров среди стран СНГ по критерию соблюдения прав русскоязычного населения - такие данные показал опрос ВЦИОМ

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. Республика Молдова входит в пятерку стран СНГ, где лучше всего соблюдают права русскоязычного населения. Такие данные получены в результате проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) исследования, опубликованного во вторник.

© Sputnik/ Илья Питалев Названы главные проблемы русскоязычного населения Молдовы

По критерию обеспечения прав русскоязычного населения лидируют Белоруссия (66%) и Казахстан (38%). Следом располагаются Армения (11%), Азербайджан, Молдова и Грузия (по 6%), Киргизия, Узбекистан и Украина (по 5%), Таджикистан (4%), Туркмения (2%).

Рейтинг доверия президентам государств-членов Содружества возглавляют лидеры Белоруссии Александр Лукашенко (62%) и Казахстана Нурсултан Назарбаев (56%). Остальные респонденты выказывают доверие лидерам Азербайджана Ильхаму Алиеву (12%), Армении Сержу Саргсяну (11%), Молдовы Игорю Додону (8%), Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедову и Грузии Георгию Маргвелашвили (по 4%), Узбекистана Шавкату Мирзиееву и Таджикистана Эмомали Рахмону (по 3%), а также Украины Петру Порошенко (1%).

Наиболее стабильными и успешными странами СНГ россияне считают Белоруссию (60%) и Казахстан (41%).

В первую пятерку также входят Армения (16%), Азербайджан (14%), Грузия (10% — это максимальное значение за семь лет), показывают результаты всероссийского телефонного опроса, проведенного 17-18 ноября среди 1200 респондентов. Об успешности Узбекистана и Туркмении сказали по 7%, Киргизии — 5%, Молдовы — 4%, Таджикистана — 3%, Украины — 1%.

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Ежегодный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен в 2017 году 17-18 ноября. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Максимальная погрешность не превышает 3,5%.