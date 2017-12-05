Зиме дорогу: когда в Молдову придут снегопады

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы в среду, 6 декабря, на большей части территории Молдовы ожидается снег. Правда, осадки будут небольшими и смешанными — снег и дождь.

Как предполагают синоптики, ожидается, что температура воздуха в дневные часы на севере страны составит +2..+5 градусов по Цельсию, в центральной части страны — от +3 до +6. На юге прогнозируется от +4 до +7 и пасмурная погода. Затем температура воздуха будет повышаться, а осадков не предвидится.

В четверг средний дневной максимум составит +4..+7, в пятницу — от +5 до +8, а в первый день выходных — от +6 до +9.