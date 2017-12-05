Библиотеки в Молдове: переход от чтения к информированию общества

Современная библиотека – это не только хранилище книг, но многофункциональный центр информирования населения: чем может удивить читальный зал

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Библиотека сегодня — это не просто хранилище книг, куда люди отправляются за поиском необходимой информации. Несмотря на то, что полезную литературу всегда можно найти в интернете, библиотека была и будет своеобразным средоточием информационных материалов, местом, где можно узнать много полезного. Роль библиотек в процессе гражданского воспитания обсудили во вторник в ходе заседания круглого стола в Кишиневе.

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Организаторами этой встречи выступили Кишиневский филиал Международного института мониторинга развития демократии межпарламентской ассамблеи стран-участниц (МИМРД МПА) СНГ в партнерстве с Ассоциацией библиотекарей Республики Молдова.

Открывая заседание круглого стола, директор Кишиневского филиала МИМРД МПА СНГ Евгений Штирбу отметил возросшую роль библиотек как многофункциональных культурных центров на современном этапе.

Он подчеркнул, что за последние четыре года благодаря программе "Novateca", тысяча 343 библиотеки Молдовы получили более трех тысяч компьютеров, подключенных к Интернету. Соответственно, все посетители библиотек получили свободный доступ к компьютерам и в связи с этим количество, организуемых в этих учреждениях мероприятий с различными группами населения резко возросло.

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Также Штирбу отметил большую работу Ассоциации библиотекарей, которая стремясь усилить свою роль в обществе, стала проводить семинары и тренинги для библиотекарей, где их обучают правильно готовить и проводить различные мероприятия, оказывать помощь людям, при составлении различных документов и готовиться к собеседованиям. При библиотеках также создаются арт-клубы для детей и проводятся другие различные мероприятия.

Принимавший участие в заседании круглого стола председатель парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ, академик Владимир Хотиняну подчеркнул важность и значение данного мероприятия и подчеркнул, что вне зависимости от того насколько автоматизированным становится наше общество, книга всегда будет занимать особое место в жизни человека.

Также он поблагодарил экспертов за проделанную работу и призвал, присутствующих библиотекарей принимать более активное участие в жизни общества и служить связующим звеном между простыми гражданами и представителями власти.

В рамках мероприятия экспертами, проводившими одноименное исследование в сентябре 2017 года, были проанализированы роль и место библиотек в процессе гражданского воспитания в Республике Молдова, участие библиотекарей в избирательных кампаниях, развитие новых направлений и методов в информационной деятельности библиотек, а также опыт роли библиотек в процессе гражданского воспитания в странах МПА СНГ.

В ходе дискуссий, выработанные экспертами рекомендации по улучшению работы библиотек в области гражданского воспитания, были дополнены предложениями участников круглого стола. В частности, прозвучало предложение проводить различные конкурсы и прочие мероприятия по обмену опытом работы библиотек в рамках МПА СНГ, объединить в одну сеть школьные, муниципальные и сельские библиотеки, помочь фермерам и сельхозпроизводителям в создании сайтов для он-лайн продажи местных сельхозпродуктов.