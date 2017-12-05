Кто стоит на страже демократии и следит за правами человека в Молдове

Кишиневский филиал Международного института мониторинга развития демократии отметил пятилетний юбилей: цель структуры - следить за тем, как в Молдове развивается демократия, парламентаризм и то, как соблюдается права человека

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Кишиневский филиал Международного института мониторинга развития демократии межпарламентской ассамблеи стран-участниц (МИМРД МПА) СНГ отпраздновал 2 декабря пятилетие. Об успехах и планах структуры рассказал в интервью Sputnik ее руководитель, экс-глава ЦИК Молдовы Евгений Штирбу.

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"Буквально на днях кишиневский филиал отметил пять лет со дня образования. Для нас это все-таки внушительный срок, поскольку за первые годы становления и мы нашли формы работы, которые способствовали развитию демократии, парламентаризма, соблюдению избирательных прав не только на территории Молдовы, но и СНГ", — сказал Штирбу.

По его словам, за пять лет структурой было очень много сделано. "Нас ставят в пример и в других республиках, где действуют подобные филиалы, учитывая сколько мы издали материалов, сколько провели научно-практических конференций. Мы всегда старались в первую очередь обратить внимание на работу с молодежью", — отметил собеседник.

Глава Кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии добавил, что работа с молодежью — это ориентир, который и надо применять в будущем. По его мнению, это активизирует молодежь.

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Он напомнил 2005 год, когда в Кишиневе четыре раза избирали мэра и так и не выбрали. "Возглавляя на тот момент ЦИК, я подумал, что надо работать с молодежью. Тогда ЦИК начал проводить встречи с молодыми избирателями, членами ЦИК, с представителями местных органов власти, с депутатами и советниками. Затем мы решили продолжить это и в рамках работы филиала", — рассказал Штирбу.

По его словам, за эти пять лет рассматривались вопросы о роли судов, СМИ, общественных организаций и других субъектов, которые влияют на избирательный процесс. Также найдет общий язык с библиотеками, которые рассматриваются как центры для информирования. Кишиневский филиал Международного института мониторинга развития демократии проводит и социологические исследования, затрагивающие самые важные вопросы общественной жизни страны.

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Одно из последних исследований касалось "Роли государства в обеспечении избирательных прав граждан с ограниченными возможностями", в котором эксперты предложили реальные идеи по совершенствованию Кодекса о выборах для того, чтобы обеспечить голосование избирателей с ограниченными физическими возможностями.

"Я получил ответ на последнее исследование из министерства социальной защиты, из парламентской комиссии по национальным меньшинствам и правам человека, а также из ЦИК, где отметили, что намерены изучить наши предложения. Мы направляем выводы по всем нашим исследованиям, и затем получаем ответы. Реакция есть, а как это будет на практике, увидим на следующих выборах", — заключил Штирбу.

Во вторник в ходе рамках круглого стола на тему "Роль библиотек в процессе гражданского воспитания" коллективу Кишиневского филиала МИМРД была вручена почетная грамота Секретариата Совета МПА СНГ за большой вклад в развитие и распространение демократических ценностей в Республике Молдова и в связи с пятилетием со дня начала деятельности.