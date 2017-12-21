Как будут работать погранпункты Молдовы под Новый год и на протяжении всего периода зимних праздников, рассказали в Пограничной полиции МВД

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. В период зимних праздников семьи с детьми, беременные женщины и люди с ограниченными возможностями и другими особыми потребностями будут пересекать границу через коридоры, предназначенные для представителей дипломатического корпуса.

С этой целью буду работать экипажи сотрудников Пограничной полиции и таможни со специальной техникой, сообщает пресс-служба Пограничной полиции МВД Молдовы.

Стражам правопорядка будут помогать учащиеся Центра подготовки в области безопасности границы. Также те сотрудники Погранполиции и таможни, что находятся в отпуске, на время зимних праздников прервут свой отдых и также будут работать в пунктах пограничного контроля. Будут задействованы и резервисты профильных структур.

Жители приграничной зоны молдо-украинской границы смогут переходить госрубеж по внутренним паспортам и перевозить багаж весом не более 3,5 тонны.

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