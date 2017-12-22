Парламент решит, что будет с телеканалами России в Молдове

Парламент Молдовы окончательно решит судьбу противоречивого закона о борьбе с так называемой пропагандой: проект включен в повестку заключительного заседания, несмотря на возражения оппозиции

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Молдавские депутаты повторно рассмотрят закон об изменении Кодекса о телевидении и радио, ограничивающего трансляцию информационно-аналитических передач из России, который ранее отклонил президент республики Игорь Додон.

© Fotolia/ Karelin Dmitriy Противостояние нарастает: что будет с российскими каналами в Молдове

Закон включили в повестку заключительного заседания парламента осенне-зимней сессии 2017 года, которое проходит в пятницу, несмотря на несогласие фракций Партии социалистов и Партии коммунистов.

"Это антидемократический закон, который устанавливает диктатуру и тоталитаризм в Молдове. Считаем этот проект неуместным в конце сессии, его не следует включать в повестку", — сказал депутат-социалист Влад Батрынча.

Глава фракции Партии коммунистов Инна Шупак напомнила, что в свое время представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович несколько раз указывала на то, что предложение по запрету программ тех стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, является "чрезмерным и неэффективным". Она предложила не включать в повестку и передать этот проект в международные структуры для его оценки.

Ранее парламент Молдовы принял инициированный Демпартией законопроект по борьбе с иностранной пропагандой, в том числе якобы российской. Как уточняется в документе, "в целях обеспечения информационной безопасности государства разрешить вещательным организациям трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в государствах-членах Европейского Союза, США, Канады, а также государствах, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении".

Разработчики данного проекта неоднократно обращали внимание на то, что "эта инициатива относится исключительно к ограничениям, связанным с информационно-аналитическими программами, и никоим образом не повлияет на ретрансляцию на территории Молдовы развлекательных программ или других программ иностранных телеканалов, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении".

Президент Молдовы Игорь Додон заявлял, что не утвердит закон об изменении Кодекса о телевидении и радио, ограничивающего трансляцию информационно-аналитических передач из России, даже несмотря на позицию парламента.