Парламент решил: молдаване будут иначе менять доллары и евро

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Парламент Молдовы проголосовал во втором и окончательном чтении, утвердив закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Данный закон регламентирует способ обмена валюты в "обменниках" страны.

© Sputnik/ Rodion Proca В Молдове с помощью обменных касс планируется бороться с терроризмом

После первого чтения данная инициатива предполагала, что в список потенциальных "спонсоров" террористов можно было бы угодить, обменяв в кассах валюту на сумму свыше пяти тысяч леев. Так, согласно одобренной в первом чтении инициативе, при обмене до пяти тысяч леев физическому лицу необходимо предоставить булетин, а если человек меняет более пяти тысяч леев, то обменные кассы должны регистрировать его идентификационные данные. Тогда законопроект вызвал споры среди парламентариев.

Так, депутаты поинтересовались, как будет обеспечиваться сохранность идентификационных данных граждан, которые обменяли валюту на сумму, превышающую установленный законом "лимит". Некоторые депутаты обратили внимание на тот факт, что соотечественники, приезжающие с заработков из-за границы, не смогут спокойно обменивать заработанные тяжелым трудом деньги. Кроме того, в Молдове большинство граждан живут на средства, которые пересылают родственники из-за рубежа. Поэтому данное положение подвергнет стрессу как тех, кто посылает деньги домой, так и тех, кто меняет присланную им валюту. Таким образом, авторы законопроекты должны были учесть все спорные моменты и доработать проект ко второму чтению в парламенте.

В итоге депутаты проголосовали в окончательном чтении за то, чтобы эта сумма в пять тысяч леев была увеличена до 40 тысяч леев. В иностранной валюте этот "лимит" поднимается до двух с лишним тысяч долларов или 1,9 тысячи евро. Соответствующую инициативу поддержали 56 парламентариев.