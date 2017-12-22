Где в Приднестровье засветятся огни на новогодних елках

В большинстве городов Приднестровья уже зажгли праздничные огни на главных елках, но в некоторых этот новогодний ритуал состоится в нынешнюю субботу.

ТИРАСПОЛЬ, 22 дек — Sputnik, Ирина Ляхова. В Бендерах и Дубоссарах завтра, 23 декабря, зажгут праздничные огни на главных городских новогодних елках. Праздничной иллюминацией неделей раньше уже засветились елочки в Григориополе, Рыбнице, Слободзее, Тирасполе.

"В Бендерах завтра впервые пройдет новогодняя ярмарка "Путешествие в Лукоморье", где горожан будет ждать множество чудес", — отмечают в городской пресс-службе.

© REUTERS/ Vasily Fedosenko Вот это да: банановые гирлянды - как украшают елки в разных странах 13

С 13.00 начнется выносная торговля, это продажа живых елок и новогоднего убранства, горячая кухня. В 14.00 стартуют спортивные зимние забавы для детей и взрослых, мастер-классы по изготовлению новогодних украшений для новогодней елки.

В 15.00 планируется театрализованное представление, презентация креативных украшений для новогодних елок, встреча с Дедами Морозами разных стран, розыгрыши, бесплатная лотерея и угощение пирогом счастья с сюрпризами, катание на печке Емели и санях Деда Мороза. Апогеем праздника станет зажжение городской новогодней елки. С 17.00 часов зрителей будет радовать концертная программа: хороводы, пляски, новогодняя дискотека.

Завтра праздничные огни зажгутся и на главной елке города Дубоссар. Как писал Sputnik, в этом году новогоднюю красавицу подарила городу местная жительница. Елочку посадила ее семья рядом с домой почти четыре десятка лет назад.