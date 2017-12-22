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Детали "заморозки" активов Нацфонда Казахстана: мнение адвокатов Стати

© Fotolia/ Givaga
Общество
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"Молдавский след" в истории о "заморозке" миллиардов долларов в активах Национального фонда Казахстана: корреспондент Sputnik Молдова узнал детали этого резонансного дела

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Один из американских консультантов молдавского бизнесмена Анатола Стати, Крис Уинанс (Chris Winans), рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik детали дела о "заморозке" активов Национального фонда Казахстана на сумму в 22 миллиарда долларов (по некоторым данным, это примерно 40 процентов от общей суммы фонда).

Решение о "заморозке" принял банк Нью-Йорка Mellon (BNY Mellon) в связи с иском, возбужденным Стати и его компаниями против правительства Казахстана.

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© Sputnik/ Mikhail Kutusov
Молдавский след: банк США "заморозил" активы Нацфонда Казахстана

Национальный банк Казахстана в свою очередь подал иск против BNY Mellon, и британский суд должен вынести решение по этому делу в ближайшее время. Ранее в СМИ появилась информация, что в Европе арестованы доли в компаниях, которые принадлежат Казахстану и зарегистрированы за границей.

С чего все началось?

Уинанс рассказал Sputnik о том, что "бизнесмен Анатол Стати (владелец Ascom Group — ред.) инвестировал более миллиарда долларов в экономику Казахстана в течение 10 лет, но его незаконным путем выдворили из страны, а его местного менеджера сажают в тюрьму".

По словам собеседника, активы Ascom Group перехватил Казахстан.

"Стати подал в международный трибунал иск на правительство Казахстана. Этот процесс занял еще 3,5 года. В результате получено судебное решение о возврате 500 миллионов долларов США. Но спустя четыре года после вынесения решения Казахстан по-прежнему отказывается платить и соблюдать свои международные договорные обязательства", — подчеркнул консультант.

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Представитель молдавского бизнесмена рассказал о четырех действиях, которые были предприняты в отношении активов Казахстана, замороженных для правового обеспечения решения суда.

По его словам, бельгийский суд принял решение о заморозке сберегательного портфеля Национального фонда Казахстана (Bank of New York Mellon является международным "хранителем") на общую сумму примерно в 22 миллиарда долларов США, в том числе казначейские векселя США на сумму около 11 миллиардов долларов и денежные средства в размере 589 миллионов долларов.

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© Sputnik/ Михаил Воскресенский
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Как пояснил Уинанс, суд Амстердама (Нидерланды) принял такое же решение, что и в Бельгии.

"Плюс заморожены акции, принадлежащие суверенному фонду Казахстана "Самрук-Казына" в голландском предприятии KMG Kashagan BV, через которое правительство Казахстана участвует в крупном международном консорциуме, изучающем месторождение Кашаган (в него среди прочих также входят Shell, Eni, Exxon и Total), одно из крупнейших нефтяных месторождений в Каспийском море. Стоимость составляет 5,2 миллиарда долларов", — рассказал собеседник.

В Швеции, как отметил представитель интересов молдавского бизнесмена, были заморожены акции Казахстана в 33 государственных шведских компаниях (включая Volvo, Skanska, Electrolux, Nordea и т. д., и принадлежащих шведскому SEB-банку в качестве хранителя).

"Стоимость акций составляет около 100 миллионов долларов. Шведский государственный судебный исполнитель уже начал продавать эти активы (до сих пор около 3,5 миллиона долларов США) на рынке и переводить поступления на свой депозитный счет", — отметил Уинанс.

По его словам, также заморожены любые экономические права, принадлежащие Казахстану в отношении этих акций, включая дивиденды, налоговые платежи и права на подписку.

"В Люксембурге заморожены 40% акций Казахстана в Группе Евразийских ресурсов (ранее ENRC — ред.), а также различная торговая дебиторская задолженность перед правительством Казахстана рядом местных компаний, в том числе от ArcelorMittal, CAMECO, а также дебиторской задолженности в отношении Тенгизского нефтяного месторождения (еще одно крупное месторождение в Каспийском море). Ориентировочная стоимость акций составляет 300 миллионов долларов США", — заключил Уинанс.

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Теги:
заморозка, акции, активы, детали, адвокат, дело, суд, Национальный фонд Казахстана, Крис Уинанс, Габриэль Стати, Анатол Стати, Казахстан, Молдова
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