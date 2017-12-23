В Молдове государство снова хочет сэкономить на получателях пенсий, лишив более шести тысяч человек права досрочного получения пенсий

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы резко осуждает предложения по отмене права на досрочное получение пенсии, говорится в сообщении НКПМ, поступившем на адрес редакции Sputnik Молдова.

В НКПМ напомнили, что это право была получено благодаря настоянию профсоюзов, которые предложили снизить темпы роста пенсионного возраста, что проводится в рамках реформы.

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По статистическим данным, приведенным руководством НКПМ, средняя продолжительность жизни в Молдове в 2016 году составила 72,2 в общем, 68,1 для мужчин и 76,1 для женщин.

То есть, в среднем мужчины живут порядка пяти лет после выхода на пенсию, а женщины — около 18 лет.

В 2017 году (на момент начала октября) право на досрочное получение пенсий имели 6020 человек.

А лишение их этого права в 2018 году, считают в НКПМ, — не решение проблемы, и, если государство хочет сэкономить, то нужно обсудить другие пути решения этой проблемы.