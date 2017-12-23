Что думают молдавские старики об евроинтеграции республики

Журналист Sputnik Молдова вновь встретился с героиней наших репортажей, пенсионеркой Светланой Черняковой, чтобы узнать у пожилой женщины: что она думает о порции очередных лозунгов и обещаний, касающихся сближения Кишинева с Брюсселем

Андрей Петрик, Sputnik Молдова

У тех, кому сейчас далеко за семьдесят, жизнь прошла под серию нескончаемых лозунгов. По сути, они так и прожили под транспарантами, сначала матерчатыми красными, затем словесными. Сперва им говорили о скорой победе коммунизма на фоне их ударного труда, затем о торжестве перестройки, полностью обнулив все их скудные рублевые сбережения с развалом СССР и его банковской системы. Сейчас чуть ли не каждый день новые лица твердят во всеуслышание, что при евроинтеграции жить вновь станет лучше и веселее.

Однако, судя по уровню жизни граждан, большинство из которых по уровню покупательной способности сравнялись с отсталыми странами Африки, мало верится в то, что триумф евроинтеграционного движения близок.

В десятых числах декабря Конституционный суд Молдовы вынес вердикт, согласно которому включение в текст Основного закона страны пункта об евроинтеграции, как о стратегическом пути развития, является законным.

Между тем движение республики по сближению с ЕС, согласно многочисленным социологическим опросам, поддерживает порядка трети населения страны. Остальные две трети не глядят с особым восторгом на весь этот процесс. Среди них — подавляющее число молдавских пенсионеров, с трудом сводящих концы с концами и, фактически, выживающих наедине со своей нищетой.

Среди них — героиня одного из наших репортажей Светлана Владимировна Чернякова, одинокая жительница столицы, старающаяся прожить на 1320 леев в месяц. Корреспондент Sputnik Молдова вновь встретился с пожилой женщиной и узнал: что думает она о торжественных лозунгах, льющихся, как елей, из уст власть имущих?

"Вы знаете, мы, те кто постарше, устали от нескончаемых лозунгов, ими сыт не будешь. А нас последние 25 лет только и делают, что потчуют лозунгами. Я считаю, что Молдова несмотря на тех, кто ее обвиняет в нищете, государство самодостаточное. У нас есть все для того, чтобы жить нормально. Надо лишь поднажать, затянуть пояса, навести порядок в собственной стране, а не стоять с протянутой рукой. Однако мы, скорее всего, счастливой Молдовы уже не увидим, а хотелось бы хоть в старости, хоть немного пожить нормально, господа депутаты", — откровенно призналась Светлана Владимировна.

Политолог об евроинтеграции Молдовы

Конечно, откровения простых людей можно понять, многим из них сегодня живется так, что не позавидуешь. Однако, как смотрят на евроинтеграцию Молдовы за пределами ее границ, и зачем включать пункт о движении в сторону ЕС в Конституцию, если это можно было бы без документальных подтверждений сделать на практике?

Ситуацию прокомментировал политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

" Авторы этой идеи, парламентарии, не обращают внимание на то, что Конституция является незыблемым документом, и ради собственной выгоды они готовы идти на любые нарушения демократических норм. Молдова, по сути, возвращается в советские времена, когда была правильная и неправильная идеология. Молдова не является рабом Евросоюза и не обязана брать на себя такие односторонние обязательства", — подчеркнул собеседник.