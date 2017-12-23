Содержатся ли антибиотики и гормоны в мясе молдавских кур

Корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить, чем кормят отечественных "ряб", и есть ли на прилавках мясных магазинов продукция, которая может нанести непоправимый вред здоровью

Андрей Петрик, Sputnik Молдова

Диетологи в Европе встревожены: по словам экспертов, куриное мясо, продающееся с прилавков, в ряде случаев может приводить к ожирению и даже нарушению гормонального фона у подростков, систематически употребляющих его в пищу.

Как результат, признаки женоподобности у юношей и появление вторичных мужских половых признаков у девушек, таких, как огрубление голоса, появление незначительного волосяного покрова на лице и теле.

Ранее в одном из интервью студии Sputnik Молдова врач-диетолог Татьяна Козарис, рассказала о том, что в ряде случаев корень зла кроется в мясе птицы, вырастающей максимум за 40 дней. Гормоны роста, тетрациклин, амоксицилин, энрофлоксацин — это лишь тот малый список препаратов, без которых жизнь кур массового производства становится невозможной и бессмысленной, а главное, — нерентабельной. Врач сообщила, что за медицинской помощью уже обращаются мамы со своими детьми.

Рацион такой птицы также оставляет желать лучшего. Рыбная мука, соевый шрот, мел — это лишь некоторые "деликатесы", заранее сдобренные комбикормами с гормонами из ежедневного рациона пернатых с западных птицефабрик.

Корреспондент студии Sputnik Молдова Андрей Петрик решил выяснить, содержится ли в мясе молдавских кур весь тот ядерный химический коктейль, который иногда приводит к изменению веса и гормональным нарушениям среди подростков, либо отечественные "рябы" питаются экологически чистыми кормами?

Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал председатель Союза производителей птицеводческой продукции Дорин Чуря.

"В курином мясе молдавского производства однозначно не содержится никаких опасных веществ. В Европе, к примеру, разрешается прикармливать куриц генетически-модифицированным соевым шротом. У нас такая практика категорически запрещена, а эти корма даже не ввозятся в страну. На отечественных птицефабриках никаких гормональных веществ для быстрого роста кур не применяют. Не исключаю, что мясо импортируемых кур может содержать такие химические добавки", — подчеркнул Чуря.

Между тем, по словам эксперта, молдавские "рябы" чувствуют себя на большинстве птицефабрик весьма вольготно, вопреки однозначному печальному вердикту их жизни. В рацион пернатых входят кукуруза, пшеница, соевое и подсолнечное масла. А для правильного роста кур владельцам необходима правильная система их кормления, в результате чего они растут, как на дрожжах.

© Sputnik/ Николай Хижняк Почему молдавскому мясу закрыт путь в ЕС?

Быстрый рост кур Чуря называет нормальным, поскольку на большинстве республиканских птицефабрик разводят и выращивают бройлерную породу, которая в естественных условиях и без химических добавок быстро растет и набирает живой вес.

Напомним, что бройлерная порода кур является скороспелым гибридом, полученным путем межпородного скрещивания. Название породы происходит от английского слова "broil", что в переводе означает "жарить на огне. Широкое разведение этой породы на птицефабриках Советского Союза началось во второй половине 60-х годов прошлого столетия и продолжается по сей день. Мясо бройлерных кур чаще всего используют для жарки и приготовления наваристого бульона.