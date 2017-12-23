Петербуржец рассказал, за что в России уважают и ценят молдаван

Андрей Петрик, Sputnik Молдова

Поэт Сергей Есенин писал: "Лицом к лицу, лица не увидать. Большое видится на расстоянье". Правда, великий поэт обращал эти строки к женщине. В случае с Молдовой и ее обществом, эти слова сегодня звучат наиболее актуально.

Понятно, что угрюмые и отрешенные лица, которые можно увидеть на улицах молдавской столицы повсеместно, стали явлением обыденным. Засилье цен, ожидание почти астрономических, по сравнению с уровнем заработка, квитанций за отопление, политическая неразбериха и отсутствие уверенности в завтрашнем дне: тут, как говорится, хочешь не хочешь, а лицо самопроизвольно станет смурнее. В общем, поводов для радости и улыбок не много.

В то же время, иностранцы, которые бывают в Молдове и встречаются с жителями нашей страны, отмечают, что люди здесь чрезвычайно добрые, хлебосольные и общительные. А в те редкие моменты, когда гость из-за рубежа попадает в молдавский сельский дом, там, как говорится, и последнее на стол поставят, чтобы удивить, и посетуют на свою жизнь. А потом поинтересуются: "А как там, у вас?". И искреннее порадуются, что где-то живется лучше и обеспеченнее, чем в нашей маленькой стране. Ну и, конечно, на прощанье нальют стакан домашнего вина из погреба, по традиции, "la botul calului", и пожелают доброго пути. А дальше вновь возвращаются в удручающую действительность.

© Photo: Flickr / donireewalker Эксперт: я всегда считал молдавское вино лучшим

Между тем, корреспондент Sputnik Молдова, побывав в Санкт-Петербурге, решил выяснить: как на расстоянии от Молдовы, в северной столице России относятся к выходцам из нашей республики? Об этом в интервью рассказал коренной петербуржец Павел Базов.

"Золотые" руки и вкусный ужин

По словам собеседника, знакомство с представителями молдавского народа у него прошло при весьма прозаичных обстоятельствах. По словам Павла Базова, они с женой затеяли косметический ремонт в квартире: надо было наклеить обои и перетереть потолки. Как водится, купили стройматериалы, пригласили рабочих — выходцев из Средней Азии, заплатили залог. Однако через несколько дней этих горе-работников и след простыл: телефон был выключен, а они сами пропали вместе с частью стройматериалов и деньгами.

"Знакомые посоветовали пригласить двух женщин из Молдавии, которые ремонтировали их квартиру. Сначала побоялись, после того, как обожглись с предыдущими работниками, но рискнули. О Молдавии, честно сказать, я знал только то, что это — страна бывшего Советского Союза, где много вина. Больше ничего. Но каково было наше удивление, когда мы увидели двух веселых, но в то же время скромных женщин лет 45, которые пришли на тяжелую работу с улыбкой, как на праздник", — заявил Базов.

Петербуржец отметил, что более общительных, открытых и искренних людей он, наверное, не встречал за всю свою жизнь. При редких встречах, когда Базов с супругой контролировали ход ремонтных работ, Галина и Вера (так звали ремонтниц) расспрашивали о жизни, о детях, делились своими житейскими неурядицами. Так, между семьей заказчика ремонта и работницами завязались крепкие приятельские отношения.

"Мало того, что Галя и Вера сделали ремонт в квартире без сучка и задоринки, каково было наше с женой и детьми удивление, когда придя домой после работы, мы обнаружили, что они тщательно убрали квартиру. Более того, приготовили ужин. Я, признаться, не сразу готов был попробовать кашу из кукурузной муки и свинину с луком, которую женщины нахваливали, и боялся пить вино из пластиковой бутылки, хотя женщины говорили, что оно — домашнее и самое вкусное, как ни у кого", — с улыбкой на лице поведал собеседник.

По словам Павла Базова, такого вкусного ужина он не пробовал никогда, равно, как и не забудет теплого общения с шутками, молдавскими песнями, историями из жизни.

Общение между семьей интеллигентов и двумя ремонтницами из Молдовы продолжается и сегодня. Сейчас женщины нашли работу на родине, здесь, в Молдове, но продолжают подбадривать своих питерских друзей по скайпу.

"Недавно у моей супруги был день рождения. Связались по интернету, пообщались и даже чокнулись бокалами красного вина через монитор, послушали заздравную песню, которая в переводе на русский звучит, как "многая лета" (прим. ред. "Mulți ani trăiască"), — с улыбкой завершил свой рассказ петербуржец.

Летом будущего года семья Базовых планирует приехать и ознакомиться с солнечным краем и его людьми, о котором в пасмурном Петербурге ему так красочно рассказывали простые ремонтницы Вера и Галина.

Есть такое народное выражение: "если виноградарь не поклонится лозе триста раз, не будет хорошего урожая". Да, граждане Молдовы работать умеют и хотят. Предоставить бы им эту возможность на Родине и улыбок на лица добавить: но это уже вопрос к властям.