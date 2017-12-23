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Влюбленная пара

Сколько длится идеальный секс, и на что способны мужчины из Молдовы

© Fotolia/ Mikhail_kayl
Общество
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Врачи в разных странах заявляют о разной продолжительности любовных утех, которые смогут доставить удовольствие обоим партнерам и не принесут вреда здоровью

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Не секрет, что интимная жизнь составляет неотъемлемую часть семейной. Конечно, главное — любовь, однако и здоровую страсть никто не отменял.

В частных разговорах женщины сравнивают возможности своих благоверных. Те, чей суженый является "мастером своего дела" в постели, не скрывают заметного удовольствие на лице при рассказе о его "способностях". Те, кому "повезло" меньше, предпочитают иной раз промолчать, когда разговоры заходят о "клубничке".    

О чем говорят женщины

Мнение ученых, конечно, важно. И они могут заявлять о рекомендуемой продолжительности соития чисто с научной точки зрения. Однако мнение участниц любовного процесса также немаловажно.

В результате опроса, проведенного в Чикаго, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе среди трех с половиной тысяч американских женщин, выяснилось, что представительницы слабого пола наиболее требовательны к качеству секса, чем их партнеры.

Любовь
© Fotolia/ Nd3000
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Так, по мнению 30 процентов опрошенных женщин, идеальный секс должен длиться 25 минут 40 секунд. Между тем, 26 процентов представительниц слабого пола заявили, что им достаточно 17 минут. Остальные 24 процента оказались более прозаичными в любовных утехах, заявив, что стандартных 10-12 минут им вполне достаточно. Другие 20 процентов опрошенных женщин вообще сказали, что не получают никакого удовольствия от секса, поэтому на вопрос о желаемой его продолжительности вообще затруднились ответить.

На что способны мужчины из разных стран  

На самом деле половой акт у людей оказывается намного короче. Как ни парадоксально, но самыми страстными любовниками, по данным сексологов, являются британцы. То ли традиционная овсянка дает им такие силы, то ли степенность и невозмутимость экономят нервы, но средняя продолжительность любовных утех у мужчин из Туманного Альбиона составляет до 16 минут 38 секунд. Вровень с ними, как утверждают сексопатологи, идут мужчины из США, у них "перерыв на страсть" растягивается до 15 минут 30 секунд.

Мужчины же из стран Восточной Европы пасуют перед Западом: так средняя продолжительность соития для мужчин из Беларуси Украины и России составляет порядка 12-14 минут. Представители сильного пола из Молдовы, по данным сексологов, менее выносливы в постели: в нашей солнечной республике на страсть отпущено лишь 8-10 минут.

Как ни странно, но замыкают цепочку сексуальной выносливости страстные испанцы и итальянцы. То ли они слишком эмоциональны и импульсивны, то ли южное вино дает о себе знать, но они способны "держать марку" лишь от 6 до 8 минут.

В самом хвосте этого эротического рейтинга, по утверждениям специалистов, плетутся мужчины из Дании и Норвегии: у них выдержки хватает только на 5-6 минут любви.

Между тем, врачи-сексологи утверждают, что оптимальная продолжительность полового акта должна составлять 10-12 минут. В таком случае партнеры могут получить максимальное удовольствие и не остаться с чувством разочарования, которое обычно остается после длительного соития, когда оба партнера оказываются выжатыми, как лимон.

Правда ли что секс — это наркотик?

Ряд психотерапевтов заявляют о существовании такого явления, как сексозависимость. Сексоголики существуют, а привязанность к систематическим занятиям любовью, по данным медиков, в несколько десятков раз выше, чем зависимость от сильнодействующих наркотиков.

Проститутка с клиентом
© Flickr/ Thibaud Saintin
Исповедь кишиневского сексоголика

Однако, в эту категорию зависимых людей, как правило попадают мужчины. Оказалось, что зависимость от секса у представителей сильной половины человечества в три раза больше, чем у женщин, а эффект удовольствия, получаемого мужчинами от соития в 20 раз выше, чем действие самых сильных транквилизаторов. 

Теги:
страсть, влюбленные, продолжительность, пара, любовь, партнеры, секс, исследования, медицина, качество, семья, Молдова, Кишинев
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