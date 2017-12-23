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Заболеваемость раком легких в Молдове стала угрожающей

© Sputnik/ Sergey Guneev
Общество
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Порядка десяти процентов онкопатологий занимает именно рак легких: об этом корреспонденту радиостудии Sputnik Молдова рассказал пульмонолог, хирург-онколог Корнелиу Препелицэ

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Ранее утро, чашка кофе и неотъемлемая сигарета, а иногда и вторая, манящим дымом которой стараются затянуться, зачастую натощак, заядлые курильщики. Казалось бы, привычка многих лет, своеобразный утренний ритуал. Так поступают тысячи жителей нашей республики изо дня в день.

Конечно, все они знают о том, что "Минздрав предупреждает", но большинство считает, что предупреждают кого-то другого, а не их самих. Что, дескать, "я курю уже двадцать пять лет и — ничего, а мой сосед 20 лет бегал, не пил, не курил и умер от инфаркта". Как бы ни так!

Согласно медицинской статистике, рак легких из года в год занимает порядка 10-12 процентов от общего числа онкологических заболеваний в Молдове. Отчасти этому есть резонное объяснение: более половины мужчин и порядка восьми процентов женщин в нашей стране являются курильщиками со стажем.

О том,какие меры предпринять, чтобы сберечь здоровье населения, а также о том, кому стоит бить тревогу и срочно обращаться к специалистам, корреспонденту радиостудии Sputnik Молдова рассказал врач-пульмонолог, хирург-онколог Корнелиу Препелицэ.

"Заболеваемость раком легких в нашей стране стала угрожающей. Такая патология является "главным убийцей" мужчин в Молдове. К сожалению, этот вид опухолей выявляется в довольно запущенных стадиях. Так, обнаружить рак легкого у 70-80 процентов пациентов удается лишь на третьей-четвертой стадии.  И, конечно же, курение является доминирующим фактором возникновения этого заболевания", — заявил Препелицэ.

По словам онколога, частично решить проблему отказа населения от курения могут фотографии онкопатологий разных органов человеческого организма, к которым приводит злоупотребление табачными изделиями. Однако, по словам специалиста, это не решит проблему в корне. Ведь сегодня в странах Европы, где практика размещения страшных изображений на пачках сигарет давно используется, население продолжает курить. Здесь достаточно привести примеры таких стран, как Болгария, Греция и Румыния, где люди не отказывают себе в удовольствии посидеть с сигареткой несмотря на увещевания врачей.

"Основным методом борьбы с курением, на мой взгляд, должно стать существенное повышение цен на сигареты и другую табачную продукцию. Во-вторых, необходимо по максимуму ограничить продажу табачных изделий, ведь сегодня практически на каждом углу стоят табачные киоски. Далее необходимо строго ограничить курение в общественных местах, чтобы оно было разрешено лишь в специально оборудованных и изолированных от внимания людей точках", — заявил медик.

При каких симптомах стоит бить тревогу

Однако, как известно, врачи предупреждают, а люди предпочитают полагаться на традиционный авось. Здесь действует старая, как мир, народная мудрость: "пока гром не грянет, мужик не перекрестится". Злоупотребление пагубной привычкой продолжается до нельзя долго — пока где-то под лопаткой не заколет и где-нибудь сильно не заболит.  

Врач заполняет документы
© Fotolia/ Stephan Morrosch
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"К сожалению, рак легких часто протекает бессимптомно. Когда появляются первые симптомы, такие, как одышка, кашель, кровохарканье, повышение температуры тела, общая интоксикация организма, — это свидетельствует о том, что заболевание довольно запущено и тяжело поддается лечению. Главное, что я порекомендовал бы нашим соотечественникам, — немедленно избавиться от этой фатальной для здоровья привычки", — с твердостью в голосе заявил специалист.

Да и табак нынче — не тот

Несмотря на все усилия врачей и государства по противодействию курению, вопреки предупреждениям социальной рекламы, производители табака идут на всевозможные ухищрения для того, чтобы максимально реализовать свою продукцию. Доказательство тому — сигареты с различными химическими составляющими и ароматизаторами.

"К сожалению, на такие маркетинговые уловки производителей табака чаще всего попадается молодежь. Они хотят попробовать "вкусную" сигарету, и никакие доводы медиков не являются для них аргументом, они втягиваются в процесс. Легкие человека, курившего, к примеру, порядка десяти лет, полностью очищаются от последствий употребления табака только еще через десять лет. Можете себе представить, насколько пагубна эта привычка", — сказал Препелицэ.

В завершении беседы онколог подчеркнул: "легкое заядлого курильщика больше похоже на губку, пропитанную склизкой черной смолой". Чтобы очиститься от этой "копоти", даже избавившись от курения, нужны годы. 

Теги:
отказ от курения, рак легких, вред для здоровья, хирургическое вмешательство, табакокурение, последствия, онкология, табак, операция, сигареты, курение, статистика, Онкоинститут, Корнелиу Препелицэ, Молдова, Кишинев
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