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Алкоголь

Наказание для водителей: за употребление алкоголя за рулем – в морг

© PIXABAY
Общество
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Заместитель председателя Союза автоводителей Олег Кожокару рассказал корреспонденту Sputnik Молдова о ряде способов, которые применяются по отношению к нетрезвым водителям в других странах мира

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Проблема пьянства за рулем не нова. За последние девять месяцев текущего года в Молдове задержано 4902 водителя в нетрезвом состоянии, по отношению к которым были применены меры, как административного, так и уголовного характера.

Понятно, что Молдова — страна соблазнов. По крайней мере, об этом можно судить по обилию винных подвалов. Перед искушением зачастую не могут устоять даже автолюбители, которые не видят ничего страшного в том, чтобы "пропустить" стаканчик-другой красненького или беленького "де касэ". Как результат — ДТП и десятки искалеченных судеб, травмы, инвалидность, летальные исходы.

О том, как можно было бы наказывать особо непонятливых водителей, любящих прикладываться к бутылке во время управления автомобилем, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал заместитель председателя Союза автоводителей республики Олег Кожокару.

Так, по словам собеседника, оригинальную, пока экспериментальную меру воздействия на сознание водителей, пойманных полицией за рулем в состоянии подшофе, придумали власти одного из уездов в Румынии. Они отправляют их на 15 суток исправительных работ в морг, где виновные воочию могут убедиться, что им повезло больше, чем другим участникам автодвижения, уличенным уже судмедэкспертами в употреблении алкогольных напитков во время езды. 

Молоток судьи
© Sputnik/ Владимир Федоренко
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"К примеру, в Голландии по отношению к тем лицам, которые были задержаны за вождение в нетрезвом виде, показывают фильмы с самыми трагическими моментами ДТП, жертвами которых стали пьяные водители. Просматривая такие фильмы, человек видит, что может случиться в результате таких аварий, получая значительную дозу адреналина", — заявил Кожокару.

По словам автоэксперта, очень оригинальный метод наказания лиц, пойманных за рулем в нетрезвом виде, существует в Тайланде: там провинившегося водителя заставляют десятикратно выцарапать гвоздем на гранитном камне слова раскаяния в содеянном.

Более цивилизованно поступают в Великобритании. В Туманном Альбионе все ограничивается мерами денежного санкционирования водителей за езду в нетрезвом виде. Однако учитывая сумму штрафа, которую обязан уплатить в казну королевства проштрафившийся водитель, выпивший пару-тройку бокалов крепкого эля, составляет 7 тысяч 200 британских фунтов.

"Более оригинально поступают с выпивохами за рулем в американском штате Аризона. Там автомобилистов, любителей крепких напитков, заставляют присутствовать на похоронах людей, скончавшихся от алкогольной зависимости", — подчеркнул собеседник.

Авария
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По словам эксперта, не только пьяные водители, но и, как известно, "осоловевшие" пешеходы представляют опасность на дороге. В этом смысле оригинальный метод предупреждения ответственных автомобилистов нашли опять же в соседней Румынии. Там есть специальный автомобильный знак "пьяный пешеход", который сообщает водителю о том, что именно на данном участке дороги в последние несколько лет произошло максимальное число ДТП, виновниками которых оказывались нетрезвые люди, переходившие дорогу в неположенном месте.

В свое время Аристотель говорил: "Опьянение — это добровольное сумасшествие". Согласитесь, вряд ли человеку, сошедшему с ума, выдали бы водительские права и, тем более, разрешили бы хоть раз в жизни сесть за руль. Великий и древний мыслитель говорил об этом давно, но задуматься над этим следует сегодня, особенно автомобилистам. 

Теги:
аварии на дорогах, алкоголизм, наказание, пьянство за рулем, жертвы, санкции, ДТП, Союз автоводителей, Олег Кожокару, Аризона, Бангкок, Таиланд, великобритания, США, Лондон, Молдова, Румыния, Бухарест, Кишинев
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