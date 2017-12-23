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Протест у парламента

"Реформы" и "евроинтеграция" стали ругательными словами в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Социологи утверждают: на фоне отчетов властей об успехах на пути сближения республики с ЕС, население страны уже воспринимает некогда популярные слова, как набитую оскомину

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Как ни крути, а отчитываться "о проделанной работе" и "достигнутых успехах" чиновники в нашей республике умели всегда. И это было оправдано, когда люди видели эти примеры: открытие новых предприятий, социальных объектов, зон отдыха. Да, кругом существовали так называемые приписки, когда план выполняли на 150 процентов, звучали и пафосные лозунги, сдобренные медными звуками духовых оркестров. Но они, так или иначе, сглаживались видимыми, практическими и ощутимыми простыми людьми достижениями.    

СССР давно нет, однако, традиции его, судя по всему живы и в современной Молдове, декларирующей на уровне центральной власти курс сближения с ЕС.

По словам простых людей, с которыми довелось неоднократно беседовать корреспонденту Sputnik Молдова, сейчас они на протяжение более десяти лет слышат лозунги об евроинтеграции страны, однако не могут понять на фоне пафоса, льющегося с экранов телевизоров, где она эта "интеграция", где ее плоды, почему обещанные стократно реформы не приносят никаких зримых плодов? Один из жителей Кишинева Георгий Фуртунэ и вовсе заявил, что считает уже эти слова нецензурными.    

Правда ли, что население страны негативно относится к таким терминам, как "евроинтграция" и "реформы", и почему произошел такой социальный феномен?

Ответ на этот вопрос корреспонденты Sputnik Молдова дал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

"То, что построили в Молдове за 25 лет — это деформированное, ультралиберальное общество. Согласно морали этого общества, основанного на теории Раймона Арона, тот, кто взобрался на вершину, вправе довлеть и властвовать над более слабыми. Таким образом, простые люди сегодня не могут понять: почему, живя вроде в демократическом обществе, они вынуждены ностальгировать по уровню жизни в авторитарном советском прошлом, где жилось "сытнее". Вот — главный парадокс", — заявил Мокану.  

Такие нестыковки, по словам социолога, происходят потому, что уровень жизни людей, ВВП на душу населения сегодня гораздо ниже, чем в 1991 году, на момент распада Советского Союза. Отсюда, по утверждению эксперта, и возникает социальный парадокс, когда живя, вроде бы в демократическом обществе, но не имея достаточных средств к существованию, люди массово ностальгируют по авторитарным советским временам, мечтая вернуться в то время, когда жилось спокойнее и без потрясений.  

"Именно поэтому сегодня слова "демократия" и "реформы" стали ругательными, их лучше не применять в разговоре с простыми крестьянами. Они не понимают, что за демократия, когда при смене политических элит горят правительственные здания, почему крестьяне и простые работяги должны отчислять на ремонт этих зданий, которые поджог не весть кто, налоги из своего кармана. Они слышат о реформах, но видят закрывающуюся в селе школу. Они видят по телевизору воодушевленные лица евроинтеграторов, а на улице — полную разруху, разбитые дороги, мусор и грязь", — заявил социолог.  

Флаг ЕС
© Flickr/ Giampaolo Squarcina
Евроинтеграция Молдовы - какова реальная выгода для страны

Более того, по мнению эксперта, одним из главных факторов снижения доверия населения к курсу евроинтеграции стало крушение надежд, которые они связывали от сближения Молдовы с Европой. Виктор Мокану утверждает: люди осознали, что в ближайшие годы будут жить так же и, не дай Бог, еще хуже, не увидят значительного повышения пенсий, зарплат, амбициозных проектов по развитию социальной инфраструктуры в населенных пунктах. Все это, по словам социолога, и приводит к значительному недоверию простого гражданина к декларируемому властями внешнеполитическому курсу.  

"В этих условиях, когда порядка 40 процентов населения хочет видеть Молдову в Европейском Союзе, а 52 процента в Евразийском Союзе, Молдова нуждается в мудром политике, который мог бы выстроить эффективные отношения, как с одним, так и с другим полюсом влияния, ставя во главу угла интерес своей страны. Пока молдавские политики продолжат разделять людей на своих и чужих, успеха республике добиться будет практически невозможно", — подытожил социолог. 

Теги:
ругательства, население Молдовы, предвыборные обещания, негативное, крестьяне, ассоциация с Евросоюзом, демократия, реформы, лозунги, евроинтеграция, Евросоюз, Ассоциация социологов и демографов РМ, Виктор Мокану, Молдова, Кишинев
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